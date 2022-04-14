Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Астана

Камеры видеонаблюдения в столице помогли раскрыть 667 преступлений

Автор:  
Серик Сабеков
14 Апреля 2022, 13:55
Камеры видеонаблюдения в столице помогли раскрыть 667 преступлений

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С начала года с помощью камер видеонаблюдения раскрыто 667 преступлений в столице. Об этом на брифинге сообщил начальник Центра оперативного управления департамента полиции города Нур-Султана Кайрат Раушанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С начала текущего года с помощью камер раскрыто 667 преступлений и более 8 тысяч административных правонарушений», - сказал Кайрат Раушанов.

Было отмечено, на сегодня Центр оперативного управления является флагманом технической модернизации органов внутренних дел. Каждый год проводится планомерная работа по дальнейшему развитию систем видеонаблюдения, в том числе включая программы взаимодействия в рамках государственно-частного партнерства.

«Так, в 2021 году внедрен проект «Модернизация системы видеонаблюдения ЦОУ с переходом на открытую платформу» («Ковровое покрытие»). В ходе реализации данного проекта установлено новое серверное оборудование, обновлены рабочие места операторов видеонаблюдения ЦОУ, осуществлена замена программного обеспечения на новую платформу системы видеонаблюдения, которая позволяет интегрировать видеокамеры сторонних производителей», - добавил Кайрат Раушанов.


Астана   Борьба с преступностью   МВД РК   Цифровой Казахстан  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Заморозки прогнозируют в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Новые автобусы и светофоры: как в Астане будут развивать дорожную инфраструктуру
Новые автобусы и светофоры: как в Астане будут развивать дорожную инфраструктуру
Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
153 миллиона тенге на пожарное депо в массиве Ильинка просят власти Астаны
153 миллиона тенге на пожарное депо в массиве Ильинка просят власти Астаны
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
Школам Уральска переданы новые автобусы
Школам Уральска переданы новые автобусы