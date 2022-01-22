Камеры видеонаблюдения, поврежденные в ходе массовых беспорядков, восстановлены в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Камеры видеонаблюдения, поврежденные в ходе массовых беспорядков, восстановлены в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции.

В период с 4 по 7 января во время беспорядков выведены из строя 75 комплексов «Сергек», а это 304 видеокамеры, а также центральный узел связи, антенна и сетевое оборудование, расположенные в здании РТРК. Все поврежденные камеры и оборудование восстановлены.

По проекту «Системы видеомониторинга», который предполагает 1 103 камеры с отдельной системой подключения к отдельным каналам ВОЛС, в ходе массовых беспорядков выведены из строя 283 камеры, а также шкафы и распределительное оборудование.

В настоящее время видеокамеры и поврежденное оборудование работают в штатном режиме. Вместе с тем, в 2022 году планируется подключение к ЦОУ еще 3 500 камер, установленных в городе.