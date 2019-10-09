Камеры, датчики, искусственный интеллект, плотины – как Алматы станет безопасным городом

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев рассказал о стратегическом приоритете в развитии мегаполиса – безопасном городе с низким уровнем преступности и техногенных угроз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня в Алматы живет 10% населения страны, но совершается 20% преступлений. Это очень тревожная статистика и вызов, на который надо ответить без промедления. Для этого мы будем внедрять технологии «умного» города – камеры, датчики, анализ Big Data, искусственный интеллект, – которые позволят быстро выявлять риски безопасности и принимать решения», - отметил Бакытжан Сагинтаев, рассказывая о проекте долгосрочного развития города «Алматы-2050».

Он отметил, что сегодня для профилактики правонарушений и борьбы с преступностью мы реализуем проект «Система видеомониторинга мест массового скопления».

«До конца 2020 года планируется установка 1 тыс. камер с интеллектуальной системой распознавания и видеоаналитики, которые охватят все места скопления людей. Мы продолжим реализацию проекта, который нацелен на минимизацию травматизма и смертности на дорогах за счет грамотного проектирования и организации дорожного движения и инфраструктуры», - отметил аким.

Кроме того, внедряется система цифрового мониторинга селевой опасности, которая позволяет в круглосуточном режиме отслеживать через датчики состояние моренных озер и дамб на реках. В 2020 году проектом будет охвачен 31 селеопасный объект. Сейчас готовится проект строительства селезащитных плотин в ущельях Аксай и Аюсай.

Для усиления борьбы с сейсмоопасностью в следующем году откроется специальный симуляционный учебно-методический центр обучения населения и подготовки спасателей при землетрясениях.