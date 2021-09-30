Камеры «Автоураган» и «Сергек» появятся на дорогах Алматинской области

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области на дорогах республиканского значения в рамках снижения аварийности установят камеры «Автоураган» и «Сергек», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Камеры появятся на участках с высокой интенсивностью движения: Алматы-Бишкек, Алматы-Кокпек-Коктал-Хоргос, Алматы-Усть-Каменогорск и т.д.

По словам и.о. директора Алматинского филиала АО НК «КазАвтоЖол» Болатбека Айтбаева, для улучшения видимости автодороги в темное время суток и особенно в сумерках и тумане в прошлом году на участке автодороги «Алматы-Талдыкорган» (протяженностью 200 км) на ограждении разделительной полосы было установлено 8000 дорожных знаков «объезд препятствия».

Кроме того установлены пульсирующие катафоты на солнечных батареях в местах с высокой вероятностью столкновения на барьерных ограждениях пластиковых отражателей. В результате количество ДТП на данных участках сократилось.

В плане предусмотрены вопросы устройства шумовых полос и освещения, установки дорожных знаков, камер фото-видео фиксации и т.д.

«В текущем году установлены стробоскопы на пешеходных переходах в количестве 50 штук по автомобильным дорогам «Алматы-Нур-Султан», «Алматы-Бишкек», «Алматы-Усть-Каменогорск», «Алматы-Талгар», «Алматы-Кокпек-Коктал-Хоргос» и «Алматы-Шамалган-Узынагаш», привлекающие внимание водителей при подъезде к переходу. Устроены «шумовые полосы» на 1500 квадратных метров. Мы прилагаем все усилия, чтобы снизить количество ДТП. Наиболее частыми причинами происшествий являются превышение скоростного режима, не соблюдение дистанции, переход дороги пешеходами вне установленных местах и невнимательность отдельных водителей», - сказал он на брифинге «Zhetysu Media».

Также продолжается работа по установке ограничительных дорожных знаков 3.24 «ограничение максимальной скорости» «90», «70», «50» в местах пешеходных переходов по автодороге Алматы-Усть-Каменогорск и Алматы-Кокпек-Коктал-Хоргос с дублированием дорожных знаков на покрытии проезжей части и нанесением «шумовых полос». Произведена установка информационных панно к местам туристического кластера (Чарынский каньон). Ведутся работы по наружному освещению холодных туалетов в темное время суток.