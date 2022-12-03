Камерунцы обыграли Бразилию, но вылетели с ЧМ-2022

3 Декабря 2022, 03:18

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сборная Бразилии уступила камерунцам в матче третьего тура группового раунда чемпионата мира‑2022 в Катаре с минимальным счетом 0:1 и вышла в плей-офф с первого места, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Бразильцы в этой группе уже досрочно обеспечили себе выход в плей-офф после двух побед в предыдущих турах, поэтому они вышли вторым составом против камерунцев. Африканцам, в свою очередь, необходимо было не просто побеждать пятикратных чемпионов мира, но и рассчитывать на то, что сербы не проиграют швейцарцам в параллельной встрече.

Игра началась примерно на равных курсах, «желто-зеленые» лишь слегка лидировали в параметре владения мячом. Первый опасный момент был создан на 13 минуте - Габриэл Мартинелли, выпрыгнув выше всех в чужой штрафной, пробил головой после навеса партнера, но Девис Эпасси в прыжке парировал удар и вынес на угловой. Затем подопечные Тите заработали два потенциально опасных штрафных, но оба стандарта были разыграны неудачно.

Команда Ригобера Сонга не только оборонялась, но и изредка атаковала противоположные ворота. Под занавес первого тайма «неукротимые львы» чуть не открыли счет после сильного удара головой Бриана Мбемо, но Эдерсон сумел отразить мяч.

Во втором тайме бразильцы продолжали прессинговать. В этом матче они нанесли в общей сложности более 20 ударов по воротам, но мяч забить не смогли. Зато счет смогли открыть в матче африканцы - на 90+3 минуте Венсан Абубакар головой замкнул передачу партнера с правого фланга. Он снял футболку во время празднования и получил за это вторую желтую карточку и был удален с поля. Его гол оказался единственным в этом поединке - счет 1:0. Эта победа не позволила камерунцам выйти в следующий круг, они покидают турнир с третьего места.

В параллельном матче Швейцария вырвала путевку в плей-офф у Сербии со счетом 3:2.

Фото: sports.kz