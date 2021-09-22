Камеру «Сергек» установили на крыше полицейской машины в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинцы сняли на видео патрульный автомобиль с камерой «Сергек». Так полицейские будут выявлять злостных неплательщиков штрафов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В департаменте полиции Алматы сообщили, что в городе началась отработка по неплательщикам штрафов в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Борышкер». В проведении отработки в местах интенсивного потока автомобилей задействованы автоэкипажи дорожно-патрульной полиции. Также применяются АИС «БДД» и АПК «Сергек», которые автоматически вычисляют должников, имеющих задолженность по наложенным административным штрафам.

«Плановое периодическое мероприятие направлено на выявление лиц и транспортных средств, имеющих ограничения, то есть аресты, а также злостных неплательщиков, имеющих не исполненные постановления по делу об административном правонарушении, в добровольном порядке, в установленном законом сроки», - проинформировал начальник управления административной полиции ДП города Алматы Нурлан Аманбек.

В случае обнаружения системой в потоке движущегося транспорта нарушителя, инспектор останавливает машину и разъясняет причину остановки. Далее автомобиль нарушителя водворяется на специализированную штрафную стоянку. По месту пребывания составляется протокол изъятия, согласно Кодексу РК об административных правонарушениях.

«Выдача задержанного транспортного средства со штрафстоянки осуществляется только при полном исполнении постановлений о наложенных штрафах. Считаю, что такие меры административного воздействия эффективно сказываются на своевременном исполнении законных обязательств правонарушителями», – отметил он.

Также в мероприятии принимают участие судебные исполнители Региональной палаты частных судебных исполнителей и сотрудники прокуратуры города Алматы.