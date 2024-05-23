Камеры с ИИ выявили 20 тысяч нарушений в Алматинской области за неделю

В Алматинской области внедрены в эксплуатацию новейшие аппаратно-программные комплексы «SUNQAR». Эти инновационные камеры отличаются высокой точностью качества изображения, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в областном департаменте полиции, в основе комплекса «SUNQAR» лежит камера машинного зрения, а также интегрированный искусственный интеллект, который в реальном времени анализирует данные и выявляет нарушения.

- Камера фиксирует нарушения, используя свои вычислительные мощности на месте, а затем автоматически направляет материалы в компетентные органы для принятия решений о наложении штрафов. Одной из ключевых особенностей комплекса является наличие мощного инфракрасного прожектора, позволяющего делать качественные снимки даже в ночное время, – отметили в пресс-службе ДП региона.

Камеры фиксируют следующие нарушения правил дорожного движения: – отсутствие ремней безопасности у водителя и пассажира на переднем сидении; – использование мобильного телефона во время движения; – неправильное использование внешних световых приборов; – непредоставление преимущества пешеходам на пешеходных переходах; – превышение установленной скорости; – пересечение сплошной линии перед перекрестками; – стоянка или остановка в неположенном месте; – проезд на запрещающий сигнал светофора; – движение по выделенным полосам.

Фото: департамент полиции Алматинской области

Всего комплекс «SUNQAR» может автоматически фиксировать 25 различных типов нарушений правил дорожного движения.

- Статистика нарушений с 13 по 19 мая свидетельствует о значительном количестве нарушений ПДД. За одну неделю зафиксировано более 20 тысяч нарушений, что составляет 19,6% от общего числа водителей. Наиболее распространенным нарушением стало отсутствие ремней безопасности. Внедрение камер «SUNQAR» направлено на повышение безопасности дорожного движения, воспитания водительской дисциплины и снижение количества нарушений на дорогах региона, – дополнили в полиции.

Такой комплекс в настоящее время установлен на наиболее опасном участке – на 30-м километре автодороги Алматы – Кокпек – Коктал.