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    05:55, 23 Май 2024 | GMT +6

    Камеры с ИИ выявили 20 тысяч нарушений в Алматинской области за неделю

    Камеры с ИИ выявили 20 тысяч нарушений в Алматинской области за неделю
    Фото: департамент полиции Алматинской области

    В Алматинской области внедрены в эксплуатацию новейшие аппаратно-программные комплексы «SUNQAR». Эти инновационные камеры отличаются высокой точностью качества изображения, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Как сообщили в областном департаменте полиции, в основе комплекса «SUNQAR» лежит камера машинного зрения, а также интегрированный искусственный интеллект, который в реальном времени анализирует данные и выявляет нарушения.

    - Камера фиксирует нарушения, используя свои вычислительные мощности на месте, а затем автоматически направляет материалы в компетентные органы для принятия решений о наложении штрафов. Одной из ключевых особенностей комплекса является наличие мощного инфракрасного прожектора, позволяющего делать качественные снимки даже в ночное время, – отметили в пресс-службе ДП региона.

    Камеры фиксируют следующие нарушения правил дорожного движения:

    – отсутствие ремней безопасности у водителя и пассажира на переднем сидении;

    – использование мобильного телефона во время движения;

    – неправильное использование внешних световых приборов;

    – непредоставление преимущества пешеходам на пешеходных переходах;

    – превышение установленной скорости;

    – пересечение сплошной линии перед перекрестками;

    – стоянка или остановка в неположенном месте;

    – проезд на запрещающий сигнал светофора;

    – движение по выделенным полосам.

    Камеры с ИИ выявили 20 тысяч нарушений в Алматинской области за неделю
    Фото: департамент полиции Алматинской области

    Всего комплекс «SUNQAR» может автоматически фиксировать 25 различных типов нарушений правил дорожного движения.

    - Статистика нарушений с 13 по 19 мая свидетельствует о значительном количестве нарушений ПДД. За одну неделю зафиксировано более 20 тысяч нарушений, что составляет 19,6% от общего числа водителей. Наиболее распространенным нарушением стало отсутствие ремней безопасности. Внедрение камер «SUNQAR» направлено на повышение безопасности дорожного движения, воспитания водительской дисциплины и снижение количества нарушений на дорогах региона, – дополнили в полиции.

    Такой комплекс в настоящее время установлен на наиболее опасном участке – на 30-м километре автодороги Алматы – Кокпек – Коктал.

    Теги:
    ДТП Регионы Полиция Искусственный интеллект Водители Алматинская область ИИ
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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