«Каменная глыба падает на туриста» - в ДЧС Алматинской области прокомментировали видео

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В департаменте по чрезвычайным ситуациям Алматинской области прокомментировали видео в сети, на котором видно, как на парня падает большая каменная глыба, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео появилось в соцстетях . В описании говорится, что инцидент произошел в горах Алматинской области.

«Это было два года назад, лето 2019 года в районе города Текели Алматинской области. Парень жив, здоров и сейчас учится в Новосибирске. Об этом сообщил оператор, который снимал на камеру данное видео. О данном факте не было сообщено в ДЧС и другие государственные органы Алматинской области», - уточнили в пресс-службе ДЧС области.