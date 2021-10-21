12:00, 21 Октябрь 2021 | GMT +6
«Каменная глыба падает на туриста» - в ДЧС Алматинской области прокомментировали видео
АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В департаменте по чрезвычайным ситуациям Алматинской области прокомментировали видео в сети, на котором видно, как на парня падает большая каменная глыба, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Видео появилось в соцстетях . В описании говорится, что инцидент произошел в горах Алматинской области.
«Это было два года назад, лето 2019 года в районе города Текели Алматинской области. Парень жив, здоров и сейчас учится в Новосибирске. Об этом сообщил оператор, который снимал на камеру данное видео. О данном факте не было сообщено в ДЧС и другие государственные органы Алматинской области», - уточнили в пресс-службе ДЧС области.