21 Июля 2022 12:41

Камбаратинская ГЭС-1 позволит укрепить энергобезопасность стран ЦА - Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев призвал усилить взаимодействие стран Центральной Азии в рамках Международного фонда спасения Арала, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Казахстан придает особое значение реализации совместных гидроэнергетических проектов в целях взаимовыгодного использования водных ресурсов трансграничных рек. В данном контексте активно обсуждается проект строительства Камбаратинской ГЭС-1 в Кыргызстане. Гидроэлектростанция позволит укрепить энергетическую безопасность стран Центральной Азии, улучшить условия для расширения сельскохозяйственного производства. Мы также призываем усилить взаимодействие стран в рамках Международного фонда спасения Арала», - обратился Президент РК к участникам консультативной встречи.

Касым-Жомарт Токаев также положительно отметил участие кыргызской стороны в региональной Рабочей группе по совершенствованию его (Фонда - прим. ред.) организационной структуры и договорно-правовой базы.

«Выражаем надежду на возобновление полноценного сотрудничества с кыргызской стороной в рамках данного Фонда», - добавил Президент Казахстана.

20 июля Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл в Чолпон-Ату для участия в IV Консультативной встрече глав государств Центральной Азии.

Ранее сообщалось, что договор о дружбе в XXI веке примут страны Центральной Азии.

Фото: t.me/bort_01