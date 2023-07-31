«КамАЗ» угодил на штрафстоянку из-за корня солодки

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские водворили на штрафстоянку грузовой автомобиль, перевозивший незаконно выкопанный корень солодки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП Туркестанской области.

В Сауранский районный отдел полиции поступило сообщение о том, что группа неизвестных лиц выкапывает корень солодки на берегу реки Сырдарья. Полицейские Сауранского района незамедлительно выехали на место происшествия.

При проверке факт незаконного использования недр подтвердился. Был выявлен грузовой автомобиль марки «КамАЗ», перевозивший выкопанный и собранный корень солодки, который водворен на штрафстоянку. С водителем провели разъяснительную работу и проверили документы.

«В настоящее время проводится комплексная проверка. Собраны соответствующие материалы и направлены в Департамент экологии для принятия законного решения», - отметили в ДП региона.

Кроме того, в Сауранском районе с начала года выявлено около 40 фактов незаконного пользования недрами.