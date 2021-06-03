КамАЗ столкнулся с легковушкой и снес заборы в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы произошло ДТП с участием КамАЗа и легковушки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео с места происшествия появилось в Instagram .

«ДТП на Папанина - Енисейская, рядом с четвертой горбольницей», - говорится в посте.

В пресс-службе департаменте полиции города уточнили, что ДТП было 3 июня около 13:30.

«Гр. Ш. 1995 года рождения, управляя автомашиной Kia Rio, двигаясь по ул.Енисейская в восточном направлении на углу с ул. Папанина, не выполнив требования дорожного знака 2.4 (уступи дорогу), допустил столкновение с грузовой автомашиной КамАЗ, за рулем которой находился гр.М., 1952 года рождения, который двигался по ул. Папанина в южном направлении. В результате столкновения с автомобилем Kia, КамАЗ выехал на западную обочину, где допустил наезд на металлические ограждения двух домов, а также на опору газопровода. Факт принят в производство сотрудниками районного управления полиции», - сообщил начальник управления дознания ДП города Алматы подполковник полиции Олжас Шарипов.



