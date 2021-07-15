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    10:37, 15 Июль 2021 | GMT +6

    «КамАЗ» насмерть сбил мопедиста в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы произошло смертельное ДТП с участием мопеда и грузового автомобиля «КамАЗ», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В пресс-службе Департамента полиции Алматы уточнили, что ДТП случилось14 июля, около 17:00, в Алатауском районе города.

    «Водитель, гражданин К., 1961 года рождения, управляя автомобилем «КамАЗ», следуя по проспекту Райымбека в западном направлении, допустил столкновение с мопедом под управлением гражданина А., который следовал в попутном направлении. В результате ДТП водитель мопеда от полученных телесных повреждений скончался на месте. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье 345 части 3 УК РК. Начато следствие», - информировал начальник управления дознания ДП города Алматы подполковник полиции Олжас Шарипов.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Алматы Происшествия
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