10:37, 15 Июль 2021 | GMT +6
«КамАЗ» насмерть сбил мопедиста в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы произошло смертельное ДТП с участием мопеда и грузового автомобиля «КамАЗ», передает корреспондент МИА «Казинформ».
В пресс-службе Департамента полиции Алматы уточнили, что ДТП случилось14 июля, около 17:00, в Алатауском районе города.
«Водитель, гражданин К., 1961 года рождения, управляя автомобилем «КамАЗ», следуя по проспекту Райымбека в западном направлении, допустил столкновение с мопедом под управлением гражданина А., который следовал в попутном направлении. В результате ДТП водитель мопеда от полученных телесных повреждений скончался на месте. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье 345 части 3 УК РК. Начато следствие», - информировал начальник управления дознания ДП города Алматы подполковник полиции Олжас Шарипов.