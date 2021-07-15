«КамАЗ» насмерть сбил мопедиста в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы произошло смертельное ДТП с участием мопеда и грузового автомобиля «КамАЗ», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе Департамента полиции Алматы уточнили, что ДТП случилось14 июля, около 17:00, в Алатауском районе города.