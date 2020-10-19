Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Здравоохранение

Камалжан Надыров покинул пост главы управления общественного здоровья Алматы

Автор:  
Еламан Турысбеков
19 Октября 2020, 14:14
Камалжан Надыров покинул пост главы управления общественного здоровья Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Камалжан Надыров покинул пост руководителя управления общественного здоровья Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима города.

Отмечается, что от должности он освобожден в соответствии с поданным заявлением по собственному желанию.

Напомним, пост руководителя общественного здоровья Алматы Камалжан Надыров занимал с июня текущего года.

Камалжан Надыров родился 27 февраля 1983 года. Окончил Казахский национальный медицинский университет им. С.Д.Асфендиярова по специальности лечебное дело, Университет Туран - специальность экономист. Магистр общественного здравоохранения. Также окончил высшую школу бизнеса Назарбаев Университета (Execuitive MBA). Обучался в Duke University «The Fuqua School of Business» (США), «Parkway College» (Сингапур).

Трудовую деятельность начал в 2007 году врачом-интерном, клиническим ординатором, заведующим отделом, заместителем генерального директора Научного центра урологии им. Б.У. Джарбусынова.

С 2014 года работал заместителем директора департамента стандартизации медицинских услуг Министерства здравоохранения.

В 2015-2017 гг. занимал должность директора Республиканского диагностического центра (филиал «University Medical Center»).

В 2017-2019 годы работал руководителем управления общественного здравоохранения города Астаны.

В марте 2019 года был назначен на должность вице-министра здравоохранения Республики Казахстан.

Отставки   Алматы   Здравоохранение  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Три казахстанца сразятся за «бронзу» Grand Slam по дзюдо в Астане
Три казахстанца сразятся за «бронзу» Grand Slam по дзюдо в Астане