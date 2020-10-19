Камалжан Надыров покинул пост главы управления общественного здоровья Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Камалжан Надыров покинул пост руководителя управления общественного здоровья Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима города.

Отмечается, что от должности он освобожден в соответствии с поданным заявлением по собственному желанию.

Напомним, пост руководителя общественного здоровья Алматы Камалжан Надыров занимал с июня текущего года.

Камалжан Надыров родился 27 февраля 1983 года. Окончил Казахский национальный медицинский университет им. С.Д.Асфендиярова по специальности лечебное дело, Университет Туран - специальность экономист. Магистр общественного здравоохранения. Также окончил высшую школу бизнеса Назарбаев Университета (Execuitive MBA). Обучался в Duke University «The Fuqua School of Business» (США), «Parkway College» (Сингапур).

Трудовую деятельность начал в 2007 году врачом-интерном, клиническим ординатором, заведующим отделом, заместителем генерального директора Научного центра урологии им. Б.У. Джарбусынова.

С 2014 года работал заместителем директора департамента стандартизации медицинских услуг Министерства здравоохранения.

В 2015-2017 гг. занимал должность директора Республиканского диагностического центра (филиал «University Medical Center»).

В 2017-2019 годы работал руководителем управления общественного здравоохранения города Астаны.

В марте 2019 года был назначен на должность вице-министра здравоохранения Республики Казахстан.