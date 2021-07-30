Калмуханбет Касымов освобожден от должности начальника Службы госохраны РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил Калмуханбета Касымова от должности начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан согласно его заявлению об отставке и уходе с государственной службы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальную страницу в сети Facebook пресс-секретаря Главы государства Берика Уали.
«Президент страны освободил Калмуханбета Касымова от должности начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан согласно его заявлению об отставке и уходе с государственной службы.
Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность К.Н. Касымову за его многолетнюю деятельность в правоохранительных органах и в качестве главы Службы государственной охраны. Обязанности начальника Службы временно возложены на Е.А. Сагимбаева», - сообщил Берик Уали.
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