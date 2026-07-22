Как защищают пенсионные накопления в разных странах

Международный опыт показывает, что государства используют различные механизмы защиты пенсионных накоплений в зависимости от особенностей национальной пенсионной системы, передает Kazinform со ссылкой на ЕНПФ.

В большинстве стран защита прав участников пенсионных систем обеспечивается такими механизмами, как страхование рисков неисполнения принятых обязательств по пенсионным выплатам, государственный надзор за деятельностью пенсионных фондов и управляющих компаний, а также установление требований к их финансовой устойчивости и системе управления рисками. Следовательно, основной акцент делается на создании устойчивой системы регулирования, эффективном надзоре и распределении ответственности между государством, фондами и управляющими компаниями.

В США корпоративные пенсионные планы с установленными выплатами (Defined Benefits, DB) защищает федеральная система страхования через Pension Benefit Guaranty Corporation (PBGC), которая обеспечивает исполнение пенсионных обязательств перед работником по корпоративному пенсионному плану (в пределах установленных законом лимитов) в случае несостоятельности его работодателя исполнить обязательства по формированию пенсионных сбережений работника.

В Великобритании аналогичные функции выполняет Pension Protection Fund (PPF). Схожие механизмы действуют и в Германии. При этом подобные системы страхования распространяются только на корпоративные пенсионные планы с установленными выплатами и не применяются к накопительным пенсионным системам с фиксированными взносами (Defined Contributions, DC).

В некоторых странах предусматривают механизмы обеспечения минимальной доходности пенсионных накоплений. Они могут устанавливаться как в абсолютном номинальном выражении (например, в Бельгии, Швейцарии, Малайзии, Сингапуре), так и в относительном, т. е. в сравнении с определенным ориентиром, например, по отношению к средней доходности (в странах Латинской Америки). В Бельгии и Швейцарии законодательством закреплена минимальная номинальная ставка доходности в обязательных профессиональных пенсионных фондах, используемая для расчета обязательств работодателя по пенсионным планам его работника.

В ряде стран Латинской Америки (Чили, Колумбия, Сальвадор) минимальная доходность определяется относительно средней доходности среди соответствующих типов пенсионных фондов. Если управляющий пенсионным фондом (Administradora de Fondos de Pensiones, AFP) не обеспечивает минимальную доходность, то разница покрывается за счет сформированных резервов (гарантийный резерв).

В ряде азиатских стран также действуют требования по минимальной доходности пенсионных накоплений. В Малайзии накопительный фонд работников (Employees Pension Fund, EPF) гарантирует номинальную доходность пенсионных накоплений не ниже 2,5% годовых. В Сингапуре центральный накопительный фонд (Central Provident Fund, CPF) обеспечивает минимальную номинальную доходность от 2,5% до 4% годовых (в зависимости от вида счета).

Практически во всех странах ОЭСР деятельность пенсионных фондов и управляющих компаний находится под государственным риск-ориентированным надзором, сопровождается строгими требованиями к достаточности капитала, формированию резервов, системе управления рисками и соблюдению профессиональных стандартов инвестиционного управления активами клиентов.

Таким образом, по мере развития накопительных пенсионных систем акцент все больше смещается на эффективное регулирование, риск-ориентированный надзор, расширение прав и инвестиционных возможностей вкладчиков.

В этом направлении развивается и пенсионная система Казахстана. Напомним, что законодательные изменения предусматривают расширение возможностей граждан по управлению своими пенсионными накоплениями. Вкладчик сможет самостоятельно выбрать одну или несколько управляющих компаний, предлагающих разные инвестиционные стратегии и портфели, передать им в доверительное управление до 100% своих накоплений.

В условиях расширения инвестиционных возможностей и реализации мер по повышению уровня пенсионного обеспечения меняются и подходы к сохранности пенсионных накоплений.

С 1 января 2027 года гарантия государства заключается в обеспечении сохранности обязательных пенсионных взносов и обязательных профессиональных пенсионных взносов в ЕНПФ в размере фактически внесенных взносов. При этом основные обязательства государства фокусируются на сохранении адекватности государственного компонента пенсии (базовой и солидарной пенсий).