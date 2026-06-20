Как Wi-Fi изменил Казахстан: от первых точек доступа до цифровой страны

20 июня отмечается Международный день Wi-Fi. Корреспондент Kazinform проанализировал, как изменилась жизнь казахстанцев с развитием беспроводного доступа в Интернет.

Первые шаги

Датой рождения Казнета принято считать 1994 год — именно тогда появился домен kz. К концу 1990-х «Казахтелеком» построил инфраструктуру, в которую вложил около 8 млн долларов: 34 узла в 18 городах с пропускной способностью 42 Мбит/с. Для сравнения — первые российские ADSL-сети запустились лишь в 2000 году.

Но Интернет 1990-х был уделом избранных. Подключение через телефонную линию, медленный модем, заоблачная цена — по воспоминаниям первых пользователей, доступ в сеть мог стоить сотни долларов в месяц. К началу нулевых Интернет могли позволить себе около 10% населения. Компьютер был роскошью, сеть — экзотикой.

В этих условиях компьютерные клубы и интернет-кафе стали настоящим социальным феноменом. В каждом казахстанском городе они были точками сбора молодежи.

Компьютерный клуб выполнял функцию, которую потом возьмет на себя смартфон: он был одновременно библиотекой, социальным клубом и почтовым отделением. Здесь готовились к рефератам, переписывались с друзьями через ICQ, скачивали музыку.

К середине нулевых в крупных городах клубы начали вытесняться домашним ADSL. К 2010-му они превратились исключительно в игровые — и постепенно исчезли, не выдержав конкуренции с домашним и мобильным Интернетом.

После появления Wi-Fi

Первые точки доступа Wi-Fi в Казахстане появились в начале 2000-х — в бизнес-центрах, крупных отелях Алматы и Астаны, аэропортах. Это была технология для бизнесменов с ноутбуками, а не для рядовых граждан.

Фото: Anadolu

Массовым домашний Wi-Fi стал примерно в 2008–2012 годах, когда провайдеры стали выдавать роутеры вместе с договорами на подключение. Рынок роутеров взорвался. Казахстанские семьи начали мучиться с выбором канала, прятать пароли от соседей и впервые в жизни чувствовать настоящую свободу: можно выйти в интернет «с дивана».

Невозможно рассказать историю казахстанского интернета, не упомянув «Казахтелеком». Государственный гигант долгие годы был монополистом, но перелом наступил с приходом мобильных операторов. Конкуренция в этом секторе оказалась жестче, чем в фиксированном. Цены упали, покрытие выросло. Параллельно государство запустило программы цифровизации: «Информационный Казахстан — 2020», затем «Цифровой Казахстан». Идея состояла в том, чтобы превратить девятую по площади в мире страну в полноценного цифрового игрока.

К 2022 году покрытие Интернетом в Казахстане достигло 89,2% — 17,3 млн жителей страны вышли в сеть. К 2024-му показатель вплотную приблизился к 90–91%. Страна совершила то, что принято называть цифровым скачком.

Как изменилась повседневность

Смартфон и доступный Интернет сформировали нового потребителя — мобильного, привыкшего к мгновенному сервису и цифровым решениям практически во всех сферах жизни.

Сегодня Казахстан занимает 24-е место из 193 стран в рейтинге ООН по развитию электронного правительства и 10-е место по индексу онлайн-услуг, опережая многие европейские государства. Через eGov Mobile и смартфон сегодня можно оформить справки, зарегистрировать бизнес, заменить водительское удостоверение, получить социальные выплаты, подать налоговую декларацию.

За последние годы казахстанские банки совершили технологический скачок, превратив мобильные приложения в полноценные цифровые экосистемы. Онлайн-платежи, переводы, оформление кредитов, покупка товаров и государственных услуг стали доступны в несколько касаний смартфона.

Фото: Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития

Это заметно изменило повседневные привычки граждан. Безналичная оплата стала нормой не только в крупных торговых центрах, но и в небольших магазинах, кафе и на рынках.

По данным официальной статистики, объем рынка электронной торговли в Казахстане в 2024 году превысил 3 трлн тенге, увеличившись почти в пять раз по сравнению с 2020 годом. Количество онлайн-транзакций за этот период выросло с 25 млн до 162 млн операций.

Доставка еды, вызов такси — за этим удобством тоже стоит Wi-Fi роутер.

Границы стерты

Немало казахстанцев работают за рубежом — в России, Южной Корее, странах Персидского залива. До эпохи мессенджеров звонок домой в роуминге был дорогим и кратким. Теперь WhatsApp и Telegram позволяют говорить часами — видеть лица детей, присутствовать на днях рождения через экран. Wi-Fi в аэропортах, торговых центрах, других общественных местах позволяет делать это максимально легко.

Телевидение с фиксированной сеткой вещания тоже постепенно теряет аудиторию. YouTube охватывает 12 млн казахстанских пользователей. TikTok с его алгоритмами сформировал новое поколение потребителей контента, Современный телевизор и Wi-Fi позволяют смотреть то, что хочется в любое время.

Казахстанское YouTube-сообщество выросло в полноценную индустрию. Блогеры собирают миллионные аудитории, зарабатывают больше телевизионных журналистов, определяют тренды. Это невозможно без широкополосного домашнего интернета — то есть без роутера, который стоит в углу гостиной каждой второй квартиры.

Удаленная работа и цифровые профессии

Пандемия 2020 года оказалась для Казахстана, как и для всего мира, принудительным экспериментом с удаленной работой. Тысячи офисных сотрудников перебрались домой — и многие так и остались работать дистанционно.

Фото: Pexels

Сформировался новый класс: фрилансеры, SMM-специалисты, разработчики, онлайн-репетиторы, контент-менеджеры. Их единственный офис — ноутбук и Wi-Fi. Их клиенты могут находиться в Алматы, Лондоне или Дубае.

Казахстан планирует довести экспорт IT-услуг до 1,2 млрд долларов. В стране работают 10 технопарков и 15 специальных экономических зон. Сумма венчурных сделок в 2023 году превысила 80 млн долларов. Цифровая экономика перестала быть лозунгом и стала реальной строчкой в ВВП.

Казахстанские учителя прошли через период пандемии, когда образовательный процесс в короткие сроки перешел в онлайн-формат. Видеоуроки, дистанционные платформы и цифровые задания стали частью ежедневной работы школ.

Со временем онлайн-обучение закрепилось как дополнительный инструмент образования. Школьники получили доступ к международным образовательным программам, онлайн-курсам и материалам ведущих университетов, а также возможность заниматься с преподавателями из других городов через сервисы видеосвязи.

Несмотря на сохранение различий в качестве образования между регионами и крупными городами, цифровые технологии заметно сократили этот разрыв и расширили доступ к знаниям.

Когда экономисты пытаются измерить вклад Интернета в ВВП, они сталкиваются с методологической проблемой: цифровые технологии пронизывают все. Они не отдельная отрасль — они мультипликатор для каждой другой.

Принятая в июне 2026 года стратегия Digital Qazaqstan ставит амбициозные цели: три технологических «единорога» на мировом рынке, суверенный хаб вычислительных центров мощностью 1 ГВт, внедрение искусственного интеллекта во всех ключевых отраслях.

Кибермошенничество: эпидемия, которую не победили

У каждого удобства есть своя цена. «Ежегодно регистрируется свыше 20 тысяч случаев интернет-мошенничеств, из которых около 80% остаются нераскрытыми.

Фото: Министерство финансов РК

В 2024 году Государственная техническая служба выявила 35 тысяч инцидентов информационной безопасности, из которых почти 22 тысячи были связаны с вредоносным программным обеспечением.

Пострадавшим от кибермошенничества казахстанцам удалось вернуть почти 1 млрд тенге — это значит, что украли значительно больше. Финансовые пирамиды мигрировали в Telegram-каналы.

Показательный факт: по данным исследований, 21% казахстанских родителей покупают гаджеты детям до того, как тем исполнилось четыре года. «Если мы, взрослые, еще можем оторваться от интернета, то дети этого сделать не могут — у них нет таких навыков», — отмечают детские психологи.

TikTok и YouTube Shorts формируют новый тип восприятия: быстрый, фрагментарный, нетерпимый к длинным текстам и монотонным объяснениям. Как это скажется на когнитивных способностях целого поколения — большой и тревожный вопрос.

Число уголовных преступлений в сфере защиты персональных данных в 2024 году выросло на 20%, административных нарушений — на 76%. Цифровое пространство стало полем боя, на котором государство, гражданское общество и анонимные актеры ведут непрекращающуюся войну за доверие аудитории.

Цифровая усталость: синдром нашего времени

Врачи, учителя, менеджеры — люди, чья профессиональная жизнь полностью перешла в онлайн, все чаще говорят об усталости от экрана. Бесконечные Zoom-встречи, непрерывный поток сообщений в рабочих чатах, невозможность «выключиться» — это обратная сторона мобильности и доступности. Wi-Fi стер границу между работой и домом. Для многих это оказалось не освобождением, а новой формой несвободы.

По данным Министерства цифрового развития на октябрь 2025 года, связью обеспечены 119 городов и 4 906 сел из 6 179 населенных пунктов страны. Это значит, что более 1 200 населенных пунктов все еще не имеют стабильного подключения.

Фото: Kazinform/Freepik

Разница не только в наличии сигнала, но и в качестве. Городской житель Алматы с оптоволоконным подключением на 100 Мбит/с живет в ином цифровом мире, чем житель аула с нестабильным 3G.

Особенно болезненна тема школьного интернета. В пандемию дистанционное обучение обнажило разрыв в возможностях, и и связано это было с качеством Интернета.

В 2024 году в пилотном режиме к спутниковому интернету Starlink подключили 1 657 сельских школ — временное решение до прокладки оптоволокна. Программа «Доступный Интернет» предусматривает подключение более 3 тыс. сел к высокоскоростному интернету до 2027 года, 504 самых отдаленных получат спутниковую связь.

Ранее сообщалось, что Казахстан стремится стать не только транзитным, но и цифровым центром Евразии.



