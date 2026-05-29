Казахстан стремится стать не только транзитным, но и цифровым центром Евразии

На фоне глобальной технологической конкуренции искусственный интеллект становится одним из главных факторов экономического роста и устойчивости государств. Именно это стало повесткой V Евразийского экономического форума в Астане, передает Kazinform.

Мир вступает в эпоху, когда именно скорость внедрения искусственного интеллекта начинает определять конкурентоспособность стран, отраслей и крупнейших компаний. Казахстан намерен стать одним из центров этой трансформации в Евразии. Страна находится на пересечении стратегических транспортных маршрутов между Востоком и Западом и одновременно формирует инфраструктуру для следующего этапа развития – цифрового и технологического.

Особую роль в этой трансформации играет АО «Самрук-Қазына» – один из крупнейших суверенных фондов региона с активами свыше 88 миллиардов долларов США. В группу компаний входят предприятия нефтегазового сектора, энергетики, транспорта, горнодобывающей промышленности, телекоммуникаций. Именно тех отраслей, где сегодня происходит наиболее глубокая технологическая перестройка.

Сегодня «Самрук-Қазына» реализует более 120 инвестиционных проектов общей стоимостью свыше 100 миллиардов долларов США.

Часть проектов направлена на усиление транспортной связанности Евразии и развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута.

За последние годы Казахстан существенно увеличил свои транзитные возможности. Введены в эксплуатацию контейнерные терминалы в Актау и Zhetysu в Алматы, завершено строительство вторых путей на участке Достык - Мойынты протяженностью 836 километров. Это позволило значительно увеличить скорость и объемы грузоперевозок.

Параллельно продолжается реализация железнодорожных проектов Мойынты - Кызылжар, Дарбаза - Мактаарал и Бахты - Аягоз. Одновременно внедряются современные системы автоматизации и цифрового управления перевозками.

Не менее масштабные изменения происходят в энергетике. Фонд реализует проекты зеленой генерации совместно с международными партнерами, а совокупная мощность проектов в сфере возобновляемых источников энергии уже превышает 6 ГВт.

Вместе с этим развивается сетевая инфраструктура, проекты маневренной генерации, а также впервые для Казахстана прорабатываются проекты гидроаккумулирующих электростанций.

Однако устойчивость новой экономики невозможна без мощной цифровой инфраструктуры. Поэтому Казахстан делает ставку не только на транспорт и энергетику, но и на развитие инфраструктуры хранения и обработки данных.

«Самрук-Қазына» реализует проекты международных цифровых коридоров и трансграничной передачи данных. Одним из крупнейших направлений становится строительство Долины ЦОД – масштабного кластера центров обработки данных, ориентированного на развитие искусственного интеллекта, облачных технологий и привлечение глобальных технологических компаний.

На этом фоне внедрение искусственного интеллекта в портфельных компаниях Фонда приобретает системный масштаб. Сейчас в группе реализуются 62 AI-проекта, а совокупный экономический эффект от их внедрения до 2030 года оценивается в 711 миллиардов тенге. Программа охватывает практически все стратегические сектора экономики.

В нефтегазовой отрасли AI-технологии используются для анализа больших массивов производственных данных, прогнозирования технических рисков и повышения эффективности добычи. В промышленности искусственный интеллект помогает оптимизировать производственные процессы и снижать операционные издержки. В транспортной сфере цифровые решения позволяют эффективнее управлять логистикой, повышать пропускную способность маршрутов и ускорять транзит.

Фактически речь идет о формировании новой модели управления инфраструктурой и промышленностью, где ключевые решения принимаются на основе данных и интеллектуальной аналитики.

По сути, Казахстан стремится стать не только транзитным, но и цифровым центром Евразии.

И прошедший в Астане Евразийский экономический форум показал: искусственный интеллект окончательно перестал быть технологией будущего. Сегодня он становится главным инструментом экономической трансформации, фактором глобальной конкурентоспособности и основой новой индустриальной модели развития.

