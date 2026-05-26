Как в Казахстане организуют летний отдых детей: вопрос обсудят в Правительстве

В повестке заседания — вопрос завершения учебного года и организация летних каникул учащихся.

По итогам заседания состоится пресс-конференция с участием:

министра просвещения РК Жулдыз Сулейменовой;

министра науки и высшего образования РК Саясата Нурбека.

Во всех школах страны подходит к завершению 2025-2026 учебный год. В этом году обучение завершают более 3,9 млн школьников, из которых свыше 215 тысяч — выпускники 11 классов.

По итогам учебного года, более 31 тысячи учащихся претендуют на получение аттестата с отличием по окончании 9 класса. Среди выпускников 11 классов на получение аттестата с отличием претендуют 18 тысяч школьников. Сегодня в организациях образования страны трудятся более 420 тысяч педагогов.

Ранее сообщалось, что в Казахстане этим летом откроются более 10 тысяч пришкольных лагерей. Летняя кампания охватит свыше 3,7 млн школьников.

По предварительным данным, различными форматами отдыха, оздоровления и занятости будут охвачены дети из всех категорий семей: в детских оздоровительных центрах (ДОЦ) отдохнут 186 829 детей (5,0%); в пришкольных лагерях и центрах досуга — 3 021 491 ребенок (91,8%). Всего в летний период будут функционировать 199 сезонных и 20 круглогодичных детских оздоровительных центров.

