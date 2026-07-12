Как в Казахском ханстве правители узнавали о положении дел в государстве

В наше время главы государств узнают о настроениях в обществе через социальные сети, социологические опросы или государственные органы. В эпоху Казахского ханства такой системы не существовало. Тем не менее хан всегда был осведомлен о положении дел в стране и принимал важные решения, советуясь с наиболее авторитетными представителями общества.

О том, как голос народа доходил до хана и какую роль играли бии, жырау и батыры, рассказал заведующий кафедрой в Международном инженерно-технологическом университете, кандидат исторических наук, ассоциированный профессор Жарылкасын Жаппасов.

В Казахском ханстве осведомленность о положении дел внутри страны считалась одной из важнейших обязанностей ханской власти. Однако в то время не существовало ни государственного аппарата в современном понимании, ни специальных органов по сбору информации. Поэтому хан опирался на традиционную систему управления, сложившуюся в обществе.

По словам кандидата исторических наук Жарылкасына Жаппасова, информация доходила до хана в первую очередь через биев, аксакалов (старейшин) родов, султанов и других авторитетных людей.

— Хан опирался на сложившиеся в обществе механизмы управления. Бии хорошо знали межродовые отношения, земельные споры, вопросы кочевок и настроения народа. Старейшины родов доносили информацию о социальном положении в своих общинах, а султаны информировали о политической и военной обстановке. Такая многоуровневая система связей позволяла хану всесторонне оценивать ситуацию в стране, — говорит он.

Фото из личного архива Ж.Жаппасова

По словам историка, особое место в государственном управлении занимали и жырау. Они были не просто поэтами, а советниками, которые открыто доносили до хана чаяния и нужды народа.

— Жырау поднимались до уровня советников, открыто выражавших хану настроения и нужды народа. В толғау (поэтических размышлениях) Бухар-жырау, посвященных Абылай-хану, одновременно поднимаются вопросы целостности государства, безопасности страны и интересов народа. Это свидетельствует о влиянии жырау на общественное мнение. Информация же о внешнеполитической ситуации поступала через послов и торговцев. Они сообщали о политических изменениях в соседних государствах, состоянии торговых путей и обстановке в приграничных районах. То есть мнение народа доходило до хана не через специальные государственные институты, а через авторитетных представителей общества. В этом заключается специфика управления кочевым государством. Шокан Уалиханов также отмечал, что авторитет хана зависел не только от его происхождения, но и от поддержки народа и доверия влиятельных биев, — говорит Жаппасов.

У каждой группы была своя функция

По словам историка, бии, жырау, батыры, послы и торговцы в казахском обществе не являлись советниками хана. Каждый выполнял свою функцию и передавал важную информацию строго по своей сфере деятельности.

— Бии были главными советниками по правовым и общественным вопросам внутри страны. Они не только разрешали споры, но и доносили до хана позицию родов и племен. Поэтому при принятии важных государственных решений мнение биев обязательно учитывалось. Жырау отражали общественные настроения и при необходимости открыто критиковали хана. В казахской традиции жырау могли не только восхвалять правителя, но и указывать на его ошибки. Толгау Бухар-жырау, посвященные Абылай хану, и произведения Асана Кайгы о Жанибек хане являются ярким тому подтверждением, — отмечает Жарылкасын Жаппасов.

Батыры же выступали одним из главных источников информации касательно военной безопасности. Они отлично знали ситуацию на границах и действия противников, поэтому в вопросах войны и мира их мнение считалось ключевым.

— Послы не просто вели дипломатические переговоры, но и собирали сведения о политическом курсе соседних государств. Торговцы, помимо развития экономических связей, приносили ценную информацию о безопасности торговых путей и ситуации в приграничных районах. Таким образом, хан принимал решения, опираясь не на мнение одного человека, а учитывая позиции различных общественных групп, — говорит спикер.

Встречались ли ханы с народом

Поскольку казахские ханы вели кочевой образ жизни, их деятельность не ограничивалась одной лишь ставкой (ордой). Они кочевали вместе с родами и племенами, что давало им возможность своими глазами видеть ситуацию внутри страны.

— В российских архивных документах XVIII века, особенно касающихся Абылай-хана, указывается, что он часто бывал среди казахских родов, встречался с влиятельными биями, батырами и старейшинами родов. Такие встречи были не официальными приемами в сегодняшнем понимании — они являлись частью повседневной политической жизни кочевого общества. Тем не менее, современное понятие «встреча с населением» нельзя напрямую проецировать на ту эпоху. Утверждать с исторической точки зрения, что хан лично беседовал с каждым человеком, неверно. Мнение народа в основном доносилось через биев, аксакалов и других авторитетных лиц. Поэтому нельзя сказать, что хан был оторван от народа, однако связь с обществом осуществлялась через традиционные общественные институты, — говорит Жарылкасын Жаппасов.

Влиял ли народ на решения хана

По словам историка, власть хана в Казахском ханстве не была абсолютной. Реализация важных решений напрямую зависела от поддержки влиятельных групп общества.

— В Казахском ханстве власть хана не была безграничной. Он опирался на поддержку влиятельных султанов, биев, батыров и аксакалов. Поэтому, если важные решения не находили общественной поддержки, реализовать их было крайне сложно. Примером тому может служить решение хана Абулхаира о принятии российского подданства в XVIII веке. Эта инициатива не получила единодушной поддержки в казахском обществе. Часть султанов и биев ее поддержала, другая — выступила против. В результате политическое влияние хана ослабло, что сказалось на внутреннем единстве Младшего жуза, — рассказывает профессор.

Во время правления Абылай хана важнейшие вопросы также обсуждались при участии авторитетных биев и батыров.

— Это свидетельствует о том, что хан не принимал все решения единолично, а считался с позицией влиятельных групп. В казахском социуме общественная поддержка была одним из главных условий политической стабильности. Поэтому авторитет хана измерялся не только военной силой, но и уровнем доверия внутри страны, — подчеркивает историк.

Какую роль играли Курултай и Совет биев

Историк утверждает, что рассматривать Курултай исключительно как собранием знати — ошибочное суждение. По его мнению, на этих собраниях аксакалы родов и племен, а также бии представляли позицию своих общин.

— Рассматривать Курултай только как совет знати было бы односторонним подходом. Ведь бии и аксакалы родов и племен участвовали в нем, чтобы донести позицию своих общин и обсудить важнейших государственных вопросов. На тех же принципах строилась и деятельность Совета биев. Там рассматривались правовые, политические и военные вопросы, и бии открыто высказывали свое мнение. Поэтому при принятии судьбоносных решений хан обязательно учитывал их позиции. Однако Курултай и Совет биев не заменяли собой ханскую власть. Они способствовали обсуждению ключевых государственных вопросов и выработке единой позиции. Несмотря на то, что ключевые вопросы в казахском обществе рассматривались коллегиально, окончательное решение всегда оставалось за ханом, — заключает ученый.

Напоминаем, что ранее мы писали о том, кем были бии в казахском обществе.