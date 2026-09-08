Как в Алматы отметят День города

День города в Алматы ежегодно отмечается в сентябре. В этом году в честь этого праздника акимат города организует для жителей и гостей Алматы масштабные праздничные мероприятия различных форматов. Основные мероприятия пройдут на площади Астана, площади Абая, пешеходных улицах Панфилова и Жибек Жолы, а также на площади перед театром традиционного искусства «Алатау».

Кроме того, праздничные мероприятия охватят все районы города.

Основные мероприятия в рамках празднования Дня города пройдут 19–20 сентября.

Всего в течение сентября в Алматы в рамках празднования Дня города планируется провести около 300 культурных, спортивных, развлекательных и других праздничных мероприятий.

Площадь Абая

19-20 сентября на площади Абая пройдет масштабная праздничная программа Otbasу Fest, приуроченная ко Дню города. В течение двух дней для жителей и гостей города будут организованы различные культурно-развлекательные и познавательные мероприятия.

На площади Абая будут работать несколько тематических зон, в том числе: «Яблочная зона», «Городок мастеров», детская зона, AI & ROBOT ZONE, зона крафтовых игр и фуд-корт.

19 сентября

11:00-12:00 — церемония вручения звания «Почетный гражданин города Алматы».

12:00-13:30 — концертная программа фольклорно-этнографического ансамбля «Сазген сазы» «Алматым жүрегімде».

13:30-15:00 — программа Казахского государственного цирка.

15:00-16:00 — концертная программа фольклорно-этнографического коллектива ASU «Алматы әуені».

16:00-17:50 — концертная программа театра традиционного искусства «Алатау» «Ару қала — Алматы».

18:00-18:30 — DJ-программа.

18:30-19:00 — концертная программа Ratovich.

19:15-21:30 — концертная программа Best of NE PROSTO ORCHESTRA.

20 сентября

12:00-13:00 — концертная программа акимата Медеуского района «Алматы, менің Алматым».

13:00-14:00 — концертная программа театра традиционного искусства «Алатау» «Ән тербеген Алматы».

14:00-15:00 — DJ-программа.

15:00-17:00 — концертная программа Государственного академического театра кукол «Жырлайды Алматы».

17:00-18:00 — музыкальный спектакль театра А. Ашимова «Алматы — махаббатым».

18:00-19:00 — DJ-программа.

19:00-19:40 — музыкальная программа D Billions.

19:50-22:00 — концертная программа солистов «Алматы әуендері» «Ән қанатым — Алматы». Фото: акимат Алматы

Площадь Астана

19 сентября

11:00-17:00 — праздничная концертная программа.

Ведущие: Дидар Каден, Шапағат Ерғазина.

На сцене: вокальный хор «Сенім», ансамбль домбристов, ансамбль жетигенистов, вокальная студия Bibi, трио 4VIBE, «Руханият серілері», академический фольклорно-этнографический оркестр «Отырар сазы», Дана Максимова, Райым Уайс, дуэт «Әдемі-ай», Сейфуллин Жолбарыс, этно-фьюжн ансамбль «Рабат», Құдайберген Бекіш, Еркебұлан Құмаров, группа «Астра», Muzart Life.

18:00-22:00 — музыкальный фестиваль Almaty Vibes.

Ведущие: Dake ZZ, Анара Батырхан.

На сцене: Мақпал Жүнісова, Nurbullin, BayanSulu, Мирас Жүгінісов, Akimmmich & BIMO, KALIFARNIYA, ALPHA, Ерке Есмахан, 6ellucci, Сара Амангелді, Айдана Меденова, AYREE, SANZHAR, ADEMI-AI, 404 тобы, KAINAR, Өктем Алтаев, Нұрсұлтан Нұрбердиев, Жандос Қаржаубай.

20 сентября

18:00-22:30 — музыкальный фестиваль Almaty Zhuldyzy.

Ведущие: Ғалымжан Кеңшілік, Балауса Ерғалина.

На сцене: Азамат Төрехан, Amalyat, RAY, Жасұлан Көпберген, Дана Кентай, Baxa SM, Еркеш Хасен, группа Kesh You, ILHAN, Айжан Нұрмағамбетова, ансамбль «Дос-Мұқасан», Роза Рымбаева, группа «Ялла». Хэдлайнер вечера — DJ IMANBEK.

Пешеходная улица Панфилова

19-20 сентября на площади Панфилова для жителей и гостей города будут организованы несколько тематических зон. В частности, будут работать детская зона, детская этнозона, экозона, кинозона, Digital-зона, спортивная зона и Food Court.

Кроме того, на площади Панфилова традиционно пройдет ежегодный фестиваль Alma Qala Fest, который в этом году также будет организован в течение двух дней. В рамках фестиваля на продажу будет выставлено более 200 тонн апортовых яблок — одного из главных символов Алматы, известного во всем мире.

19 сентября

11:00-18:00 — праздничная концертная программа (площадка Академии им. Т. Жургенова).

На сцене: Мади Рымбаев, Али Окапов, Нургалым Аманбай, Нурмухаммед Жакып, Акерке Амалят, Карим Мутурганов, Талгат Кузембаев, Жас-Мұқасан, ILIGAI, «Трансформация», эквилибр на стульях, огненное шоу.

20 сентября

11:00-18:00 — праздничная концертная программа (площадка Академии им. Т. Жургенова).

На сцене: Алмагүл Батталиева, Санат Асуат, Дана Максимова, DARO, Нұрайым Гимран, Аружан Бекболат, KHAZAR, Миржан Жидебай, Римма Ахметова, Карим Мутурганов, иллюзионное шоу, эквилибр, жонглер.

Фото: акимат Алматы

Пешеходная улица Жибек Жолы

19 сентября

12:00-18:00 — праздничная концертная программа.

Ведущий: Нұржан Әбубәкір.

На сцене: этно-фьюжн RABAT, иммерсивный кукольный театр, LIVE BAND ROCKN ROLLA, «Тотальный театр», KODI, Дана Максимова, Baxa SM.

20 сентября

12:00-18:00 — праздничная концертная программа.

Ведущий: Райымбек Бекет.

На сцене: LIVE BAND ROCKN ROLLA, иммерсивный кукольный театр, этно-фьюжн RABAT, Алем Кусаинова, Райм Уайыс, Диана Майер, Азамат Төрехан, Serа, Алихан Байсұлтан, Назигүл Әлікулова, Нурдаулет Карлов, Нурбол Нуржан, Aru YESS, группа ASTRA.

Кроме того, 19–20 сентября на площади Жибек Жолы пройдет традиционный книжный фестиваль Kitap Fest. В фестивале примут участие более 50 издательств и книжных магазинов, которые представят посетителям свою книжную продукцию.

Площадь театра традиционного искусства «Алатау»

12 сентября

18:00-19:30 — праздничная концертная программа «Ән Алматы».

На сцене: артисты театра традиционного искусства «Алатау», группа «Бақай», Әлихан Байсұлтан, Нұрдаулет Карлов, Әзімбек Байлин и другие звезды казахстанской эстрады.

19 сентября

19:00 — праздничный концерт «Ән мен күйдің бесігі».

На сцене: Рамазан Стамғазиев, Сәуле Жанпейісова, Айгүл Үлкенбаева, Еркін Шүкіманов, Арман Жүдебаев, Ардақ Исатаева, Тілеулес Құрманғалиев, Ұлжан Байбосынова, Амангелді Күзеубай, Батыржан Мықтыбаев, Мұрат Әбуғазы, Аққалқа Ахметова, Санат Исаев, Қанат Амирханов, Салтанат Құдайбергенова, Абай Қойшыбаев, Шолпан Даржанова, Талғат Әбуғазы, Қазбек Мақпал, Гүлім Арыспаева, Базілжанов Біржан, Ұзақбай Нұрболат, а также Казахский национальный оркестр народных инструментов имени Курмангазы под руководством дирижера Тілепберген Абылай и другие исполнители.

20 сентября

19:00-20:30 — праздничная концертная программа театра традиционного искусства «Алатау» «Алматыға махаббатпен».

Фото: акимат Алматы

Районы города

Алатауский район

20 сентября с 17:00 до 19:00 на площадке перед Театром традиционного искусства «Алатау» состоится праздничная концертная программа, посвященная Дню города, с участием известных казахстанских исполнителей эстрады.



Алмалинский район

19 сентября с 14:00 — праздничный концерт, посвященный Дню города (восточный берег озера Сайран).

В программе концертно-развлекательная программа, спортивная зона, выставка изделий мастеров прикладного искусства, фуд-зона и детская площадка.



Ауэзовский район

19-20 сентября на площадке перед центральным входом в театр имени Н. Сац по адресу: ул. Шаляпина, 22, пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню города Алматы.

19 сентября с 12:00 до 20:00 состоятся творческий конкурс для детей «Тәтті алма», праздничный районный концерт I Love Almaty и молодежный творческий концерт Jas Vibe.

20 сентября с 12:00 до 17:00 пройдут ретроконцерт «Сағындым Алматымды» и праздничная концертная программа «Жасай бер, әсем қала — Алматым!».



Бостандыкский район

19 сентября с 11:00 до 20:00 на территории Flow Park, расположенного на пересечении проспекта аль-Фараби и улицы Дулати, пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню города. В программе соревнования по национальным видам спорта, выставка детских рисунков, ярмарка Jas Fest, выступления талантливых воспитанников центра «Самғау», концертная программа с участием артистов, DJ-сеты, а также другие активности для жителей и гостей города.

Жетысуский район

19 сентября с 09:00 до 17:00 на территории Алматинского ипподрома по адресу: ул. Омарова, 10а, состоится масштабное праздничное мероприятие. В программе конные скачки, концертная программа с участием казахстанских эстрадных исполнителей, праздничная торговля, ярмарка изделий мастеров, национальные игры и спортивные состязания, выступления этно-творческих коллективов, а также тематические фотозоны «День города» и «Ұлы дала ойындары».

В рамках мероприятия состоится торжественное открытие «Ұлы дала ойындары». Будут организованы соревнования по кокпару, кунан-байге, жамбы ату, теңге ілу, аударыспаку, аламан-байге и другим национальным видам спорта. Также состоится церемония награждения победителей.

20 сентября в 16:00 в парке «Гүлдер» состоится праздничная концертная программа, в 17:00 — киновечер. Для жителей и гостей города будет представлена культурно-развлекательная программа и праздничный концерт.

Фото: Еламан Турысбеков/Kazinform

Медеуский район

12 сентября в 09:00 — республиканская экологическая акция «Таза Қазақстан».

15 сентября в 09:00 — футбольный турнир на Кубок акима Медеуского района среди учащихся 7-11-х классов. Место проведения — ЦСКА.

17 сентября в 11:00 — мероприятие по чествованию матерей, дети которых родились в преддверии Дня города Алматы. Место проведения — родильный дом № 2.

19 сентября в 09:00 — церемония награждения победителей районного конкурса декоративно-прикладного искусства «Менің Алматым» среди учащихся. Место проведения — Пушкинская аллея.

19 сентября в 11:00 — праздничное концертное мероприятие «Гүлденген Алматы!». Место проведения — пересечение улиц Макатаева и Пушкина.

19 сентября после 18:00 — открытые кинопоказы 2–3 фильмов под открытым небом на территории Терренкура.



Наурызбайский район

18-20 сентября — выездная цирковая программа Alma-Fest Circus Казахского государственного цирка в шатре-шапито. Место проведения — площадка школы № 221.

19 сентября — праздничный концерт «Алматы — менің жүрегімде». Место проведения — площадка школы № 221.

19-20 сентября — кинопоказы. Место проведения — амфитеатр на ул. Шугыла, 347.

19 сентября — выставка различных творческих работ и композиций из яблок «Алматының алмасы-ай!». Место проведения — амфитеатр на ул. Шугыла, 347.



Турксибский район

19 сентября с 11:00 до 16:00 в парке имени С. Сейфуллина (пересечение улиц Шолохова и Щербакова) состоится районное праздничное мероприятие, посвященное Дню города Алматы.

20 сентября в пешеходной зоне на улице Сауранбаева будут организованы интерактивная программа, угощение жителей и гостей города яблоками, караоке и кинопоказ под открытым небом.

Кроме того, ко Дню города в городских музеях пройдут тематические выставки, в театрах состоятся премьеры новых постановок и спектаклей, будут организованы цирковые программы, а также конкурсы, приуроченные к празднику, экологические и благотворительные акции, спортивные мероприятия в учреждениях культуры и образования.

Напомним, ранее Kazinform рассказывал, во сколько может обойтись празднование Дня города в Алматы. На проведение нескольких мероприятий, приуроченных ко Дню города, планировалось направить более 435 млн тенге. В программу входят 3D-шоу с салютом, концертная и детская программы, оформление площади Абая, а также фестиваль «Көк төбе Опера».