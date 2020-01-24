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Какую валютную политику будет проводить Нацбанк РК в 2020 году

24 Января 2020 14:31
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Какую валютную политику будет проводить Нацбанк РК в 2020 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В области валютной политики Национальный банк сохранит режим свободно плавающего обменного курса. Об этом заявил председатель Национального банка РК Ерболат Досаев на расширенном заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В области валютной политики Нацбанк сохранит режим свободно плавающего обменного курса. В соответствии с Вашим поручением для повышения прозрачности и доверия к проводимой политике в 2020 году Нацбанк на регулярной основе будет публиковать объемы выделенных трансфертов и проведенных конвертаций активов из Национального фонда на валютном рынке», - заверил Ерболат Досаев.

Для решения вопроса дисбаланса на валютном рынке, как отметил глава Нацбанка, важным является успешная совместная работа Правительства, местных исполнительных органов, НПП «Атамекен» по дальнейшей диверсификации экспорта и импортозамещению с учетом итогов и темпов освоения в 2019 году.

«Необходимо усилить работу по реализации программ «экономики простых вещей» и «7-20-25», инициированных Елбасы. Нацбанк, со своей стороны, продолжит предоставление поддержки в необходимом объеме», - добавил Ерболат Досаев.


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Ключевые слова: Президент Казахстана, Нацбанк Казахстана, Экономика, Расширенное заседание Правительства с участием Президента РК (2020 год),
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Серик Сабеков

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