Какую валютную политику будет проводить Нацбанк РК в 2020 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В области валютной политики Национальный банк сохранит режим свободно плавающего обменного курса. Об этом заявил председатель Национального банка РК Ерболат Досаев на расширенном заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В области валютной политики Нацбанк сохранит режим свободно плавающего обменного курса. В соответствии с Вашим поручением для повышения прозрачности и доверия к проводимой политике в 2020 году Нацбанк на регулярной основе будет публиковать объемы выделенных трансфертов и проведенных конвертаций активов из Национального фонда на валютном рынке», - заверил Ерболат Досаев.

Для решения вопроса дисбаланса на валютном рынке, как отметил глава Нацбанка, важным является успешная совместная работа Правительства, местных исполнительных органов, НПП «Атамекен» по дальнейшей диверсификации экспорта и импортозамещению с учетом итогов и темпов освоения в 2019 году.

«Необходимо усилить работу по реализации программ «экономики простых вещей» и «7-20-25», инициированных Елбасы. Нацбанк, со своей стороны, продолжит предоставление поддержки в необходимом объеме», - добавил Ерболат Досаев.