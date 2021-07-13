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Какую работу провел за первое полугодие алматинский филиал Nur Otan

Автор:  
Еламан Турысбеков
13 Июля 2021, 15:53
Какую работу провел за первое полугодие алматинский филиал Nur Otan

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы подвели итоги деятельности фракции Nur Otan за первое полугодие 2021 года, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского филиала партии.

Так, за отчетный период было проведено 3 собрания депутатской фракции, где было рассмотрено 9 вопросов, такие как, обсуждение проекта Дорожной карты по исполнению Предвыборной программы партии «Nur Otan» на 2021 – 2025 годы по городу Алматы и закрепление членов фракции по ее направлениям, а также о проводимой работе по повышению эффективности оказания государственных услуг населению за 2020 год и I полугодие 2021 года.

«Первое полугодие 2021 года было насыщено важными общественно-политическими событиями. Члены депутатской фракции Nur Otan в маслихате Алматы активно использовали все инструменты коммуникации с алматинцами – это экспромт-встречи, канвассинги и выходы в прямые эфиры. Проведены 600 разноформатных мероприятий с активным участием депутатов фракции, всего охват составил более 143 тыс. человек. Мы пойдем на усиление работы в данном направлении», - резюмировала руководитель фракции Nur Otan при маслихате Алматы Ляззат Ибрагимова.

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В рамках акции «30 добрых дел», посвященной 30-летию Независимости, в Алматы помощь получили более 250 семей. 700 ветеранам войны города были вручены подарки.

По словам руководителя фракции, ведется точечная работа по партийным проектам. К примеру, в рамках партпроекта «Халыққа көмек» с начала года положительный исход нашли порядка 2000 обращений.

Необходимо отметить, что членами фракции на постоянной основе рассматриваются резонансные вопросы, поднимаемые населением в СМИ и социальных сетях. Всего Комиссией партконтроля рассмотрено и оперативно решено более 17 таких вопросов и проблем. Проведены 15 встреч с трудовыми коллективами, сообществами жителей, общественниками, более 300 выездных заседаний и рейдов.

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Первый зампред Алматинского городского филиала партии Мейржан Отыншиев отметил, что Nur Otan выступает в качестве своеобразного моста между властью и обществом, аккумулирует предложения и пожелания жителей мегаполиса.

«Приём граждан – это внимание к их нуждам, проблемам, заботам. Депутатами-нуротановцами активно проводятся приемы граждан в общественных приемных городского, районных филиалов. Сегодня более 300 алматинцев решили свои вопросы благодаря партии. Мы намерены увеличить результативность решения тех или иных вопросов горожан», - подчеркнул Мейржан Отыншиев.

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