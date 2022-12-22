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Какую работу по недопущению недозволенных методов следствия проводит Генпрокуратура

22 Декабря 2022, 16:42
Какую работу по недопущению недозволенных методов следствия проводит Генпрокуратура

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – О проводимой работе по превенции пыток и других недозволенных методов следствия сообщил первый заместитель Генерального прокурора РК Тимур Ташимбаев на брифинге, посвященном итогам надзорной деятельности органов прокуратуры за 2022 год, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Проводится большая работа по превенции пыток и других недозволенных методов следствия. В рамках поручения Президента установлено порядка 20 тысяч видеокамер в зданиях правоохранительных органов и 25 колониях. По нашей инициативе прокурорам предоставлен доступ к онлайн-просмотру видеозаписей в 14 учреждениях», - сказал Тимур Ташимбаев.

По его словам, эти колонии находятся в Астане, Алматы, Акмолинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях.

«С учетом технических возможностей охват колоний нашим надзором будем расширять. Также подготовлена правовая и кадровая база для расследования прокурорами всех пыток со следующего года», - добавил Тимур Ташимбаев.

В целом, по его словам, сейчас весь госаппарат принимает меры, чтобы такие события, как в январе, больше не повторялись.

«Конкретные задачи Глава государства определил в своей предвыборной программе. Они затронут аграрный сектор, сферу экономики, энергетики, инфраструктурное развитие, цифровизацию, а также вопросы повышения благосостояния граждан, качества образования, труда, медицины, правосудия и правопорядка», - отметил Тимур Ташимбаев.

Спикер подчеркнул, что одним из важных приоритетов определено соблюдение конституционных прав граждан, превенция пыток, борьба с семейно-бытовым насилием, наркотиками, мошенничеством и финпирамидами.

«На решение этих и других задач, поставленных Президентом перед органами прокуратуры, мы сконцентрируем все свои усилия в предстоящем периоде», - заключил Тимур Ташимбаев.


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