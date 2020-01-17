Какую работу будут проводить волонтеры столичной АНК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столичном Доме дружбы с участием членов этнокультурных объединений, Совета общественного согласия, Совета матерей, молодежного крыла Ассамблеи народа Казахстана прошел единый «День открытых дверей» Центров волонтерского движения АНК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня по всей стране проходит единый «День открытых дверей» - презентация Центров волонтерского движения АНК в регионах и городах республиканского значения, в том числе и в столичном Доме дружбы. Центр волонтерского движения Дома дружбы формирует единую общереспубликанскую систему. Его цель – участие этнокультурных объединений, института гражданского общества в волонтерском движении. Центр станет единой площадкой социальных инициатив и проектов. Из числа волонтеров определятся координаторы», - выступила с приветственной речью заведующая секретариатом АНК города Нур-Султана Ляззат Кусаинова.





Как отметила Ляззат Кусаинова, волонтерское движение столичного АНК будет работать в нескольких направлениях. Социальное направление «Бірлік» будет курировать председатель клуба «Нам только за 60», журналист, активист волонтерского движения Татьяна Левченко. Это организация и участие в общественно-массовых мероприятиях, оказание помощи социально уязвимым слоям населения, лицам с ограниченными возможностями, жертвам стихийных бедствий и катастроф, охрана и реставрация исторических памятников.

«Образовательное направление «Білім» доверено Евгении Гизик – заместителю председателя Общества немцев «Возрождение» города Нур-Султана и Акмолинской области. Участники проекта – это волонтеры из разных сфер, которые делятся своим личным опытом: профориентация среди школьников, институт наставничества и воспитания, развитие молодежных клубов АНК при образовательных учреждениях», - сказала она.









Спортивное направление «Тәрбие» будет курировать рекордсмен Книги рекордов Гиннесса Казахстана, известный спортсмен, палуан Сергей Цырульников. Проект рассчитан на объединение спортсменов и тренеров в одно сообщество, которое будет заниматься спортивным волонтерством в Год волонтера в Республике Казахстан. Группы будут посещать детские дома и учебные заведения, проводить мастер-классы по видам спорта, которые они представляют.





«Четвертое направление волонтерской медиации «Келісім» возглавит доктор медицинских наук, профессор НАО «Медицинский университет Караганды» города Караганды Сауле Кабиева. Медиаторы-волонтеры необходимы для предупреждения семейных и трудовых споров в медицине, образовании. Они будут анализировать конфликтные ситуации, устанавливать формы разрешения конфликтов, проводить процедуру примирения, используя личный опыт ля самореализации», - добавила Ляззат Кусаинова.





Напомним, 10 декабря в городе Нур-Султане состоялась церемония закрытия Года молодежи и старта Года волонтеров с участием Президента РК.

В ходе своего выступления Президент Касым-Жомарт Токаев обратился к молодежи и отметил, что государство будет поддерживать их во всех начинаниях.