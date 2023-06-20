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Какую продукцию экспортирует Казахстан из Германии

Автор:  
Серик Сабеков
20 Июня 2023, 14:40
Какую продукцию экспортирует Казахстан из Германии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В прошлом году объем казахстанско-немецкой торговли составил 9,8 млрд евро. Об этом сообщил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в ходе совместного заявления прессе по итогам переговоров с Главой нашего государства в Акорде, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2022 году объем торговли составил 9,8 млрд евро. Из Германии, в первую очередь, экспортируются автомобили, химические продукты, около 350 предприятий с участием немецкого капитала работают в Казахстане. Объем прямых инвестиций составляет в настоящий момент 340 млн евро», - сказал Вальтер Штайнмайер.

Ранее сообщалось, что в Актау откроется Казахстанско-немецкий Институт инжиниринга.

Также Президенты РК и Германии обсудили вопросы внедрения казахстанских проектов в стратегию Global Gateway.


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