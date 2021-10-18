Какую помощь оказывает Минсельхоз Мангистауской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Для поддержки фермеров и подсобных хозяйств в зимний период Мангистауской области планируется предоставить 57 тысяч тонн сена и около 30 тысяч тонн фуража. Об этом на онлайн-брифинге в СЦК рассказал министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целом, 1,9 млрд тенге из резерва было выделено Мангистауской области. В настоящий момент использовано 1,2 млрд тенге. В Мангистауской области средства из резерва используются по двум направлениям: для удешевления стоимости кормов организованным хозяйствам и половина суммы - для личных подсобных хозяйств, в которых держат скот. Из этих 1,2 млрд тенге 790 млн получили крестьянские и фермерские хозяйства для удешевления стоимости кормов и маточного поголовья, и более 7 тысяч личных подсобных хозяйств получили эти средства на покупку кормов для скота, который имеется в подсобных хозяйствах», - прокомментировал министр сельского хозяйства.

Для поддержки в зимний период Мангистауской области планируется предоставить 57 тысяч тонн сена и около 30 тысяч тонн фуража зерна. По словам министра, эта помощь будет сконцентрирована в районах Мангистауской области, чтобы в случае недостатка крестьянские хозяйства и фермеры смогли оперативно получить доступ к кормам.



