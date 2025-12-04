Какую поддержку получают предприниматели в Атырауской области — ответ акима

По его словам, этот показатель составляет 21,2% валового регионального продукта.

— В текущем году на развитие предпринимательства выделено 8,9 млрд тенге, — отметил аким.

С начала года поддержку получили 254 проекта предпринимателей на 36,3 млрд тенге. Благодаря этому в области создали 1 725 новых рабочих мест.

По словам акима, среди мер поддержки бизнеса в регионе: