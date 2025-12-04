12:20, 04 Декабрь 2025 | GMT +5
Какую поддержку получают предприниматели в Атырауской области — ответ акима
Малый и средний бизнес Атырауской области в этом году за полгода произвел продукции на 2,4 трлн тенге. Об этом на брифинге сообщил аким региона Серик Шапкенов, передает корреспондент агентства Kazinform.
По его словам, этот показатель составляет 21,2% валового регионального продукта.
— В текущем году на развитие предпринимательства выделено 8,9 млрд тенге, — отметил аким.
С начала года поддержку получили 254 проекта предпринимателей на 36,3 млрд тенге. Благодаря этому в области создали 1 725 новых рабочих мест.
По словам акима, среди мер поддержки бизнеса в регионе:
- субсидирование процентных ставок по кредитам;
- частичное гарантирование необеспеченных займов;
- безвозвратные государственные гранты;
- поддержка новых бизнес-инициатив по направлению «Өрлеу».