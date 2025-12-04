РУ
    Какую поддержку получают предприниматели в Атырауской области — ответ акима

    Малый и средний бизнес Атырауской области в этом году за полгода произвел продукции на 2,4 трлн тенге. Об этом на брифинге сообщил аким региона Серик Шапкенов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: СЦК

    По его словам, этот показатель составляет 21,2% валового регионального продукта.

    — В текущем году на развитие предпринимательства выделено 8,9 млрд тенге, — отметил аким.

    С начала года поддержку получили 254 проекта предпринимателей на 36,3 млрд тенге. Благодаря этому в области создали 1 725 новых рабочих мест.

    По словам акима, среди мер поддержки бизнеса в регионе:

    • субсидирование процентных ставок по кредитам;
    • частичное гарантирование необеспеченных займов;
    • безвозвратные государственные гранты;
    • поддержка новых бизнес-инициатив по направлению «Өрлеу».
