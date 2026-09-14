Какую новую режиссуру может дать искусственный интеллект

Искусственный интеллект пока не сформировал принципиально новую режиссуру, однако уже позволяет авторам экспериментировать с формой и создавать кинематографические решения, которые сложно представить в традиционном производстве. Об этом рассказал основатель Astana AI Film Festival (AAIFF) Айзатулла Хуссейн на брифинге в Астане, передает корреспондент агентства Kazinform.

По его словам, среди представленных на фестивале работ много экспериментальных проектов, поэтому оценивать их исключительно по традиционным режиссерским критериям достаточно сложно. При этом сам искусственный интеллект остается инструментом, а ключевым фактором по-прежнему является идея автора.

— В любом случае здесь разницы нет, снимаешь ли ты кино живьем, по-настоящему, либо создаешь его при помощи моделей. В итоге все упирается в идеи, — отметил Хуссейн.

Он считает, что настоящий прорыв может произойти, когда искусственный интеллект начнут активно использовать известные режиссеры либо молодые авторы, у которых раньше не было доступа к дорогостоящему съемочному оборудованию и большим командам.

В качестве примера необычного подхода он привел одну из конкурсных работ. По его словам, в фильме человек лежит подключенным к аппаратам, которые позволяют перемещаться между разными вселенными. Только за первые полчаса зрителю показывают около шести самостоятельных и визуально отличающихся миров.

При этом Хуссейн подчеркнул, что не стал бы однозначно называть эту работу лучшей или революционной.

— Я думаю, нужно просто это смотреть, чтобы понимать и обсуждать. Я лично не смогу оценить и сказать, что это самая лучшая работа, — сказал он.

По мнению основателя фестиваля, подобные эксперименты могут стать основой для появления новых подходов к режиссуре и кинопроизводству. Однако говорить о полноценной революции в AI-кино пока преждевременно.

— Это только первый год, когда мы проводим этот фестиваль. Мы надеемся, что он будет проходить ежегодно. Возможно, на второй или третий год появится то, что может стать чем-то гениальным и затем показываться в кинотеатрах, — добавил Хуссейн.

Ранее Айзатулла Хуссейн рассказал, чем сильная работа отличается от просто красивого ролика, созданного нейросетью.