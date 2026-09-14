Почему AI-кино пока сложно назвать отдельным жанром — мнение основателя AAIFF

Главные тенденции мирового AI-кино пока только формируются, а сами авторы экспериментируют с разными жанрами и форматами. Об этом рассказал основатель Astana AI Film Festival (AAIFF) Айзатулла Хуссейн, отвечая на вопрос о трендах, которые определяют развитие нового направления, передает корреспондент агентства Kazinform.

По его словам, просмотр тысяч работ из разных стран показал, что единой формы AI-кино пока не существует. Одни авторы пытаются воспроизводить традиционную кинематографическую форму с помощью нейросетей, другие создают экспериментальные проекты, которые сложно отнести к привычному пониманию кино.

— Тренд и сама форма только образовываются, ищутся. Раньше тренды могли сохраняться месяцами, а сейчас все меняется практически ежедневно, — отметил Айзатулла Хуссейн.

Он также обратил внимание на различия между работами из разных стран. В частности, среди проектов из Южной Кореи организаторы заметили много работ в эстетике нуара и хоррора, а также сюжетов, связанных с офисной средой.

Китайские авторы, по словам основателя фестиваля, чаще обращаются к анимационному формату и демонстрируют собственное визуальное видение.

Свое направление прослеживается и среди казахстанских участников. В их работах нередко используются национальные мотивы и представления о будущем: юрты, степь и роботы становятся частью фантастических сюжетов.

При этом, по словам Хуссейна, сегодня еще сложно провести четкую границу между обычным развлекательным AI-контентом и полноценным AI-кино.

— Кто-то старается просто повторить традиционное кино, кто-то экспериментирует так, что это вообще не похоже на кино, но это очень интересно, — сказал он.

Основатель AAIFF считает, что сам фестиваль может повлиять на дальнейшее развитие этого направления и помочь сформировать новую форму развлечений и кинематографа с использованием искусственного интеллекта.

— Я надеюсь, что наш фестиваль поможет сформировать какую-то новую форму и название, зрелище, — добавил он.

Напомним, с 1 по 3 октября в Астане пройдет Astana AI Film Festival. Финалисты впервые представят AI-фильмы зрителям на большом экране в одном кинотеатров Астаны.