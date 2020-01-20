Какую новую программу разработают в Туркестанской области.

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Новую программу разработают по поручению акима Туркестанской области Умирзака Шукеева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима региона.

В пресс-службе акима области отметили, региональная программа «Қамқорлық» направлена на оказание помощи остро нуждающимся людям, живущим в Туркестанской области. Данная программа будет реализовываться отдельно от государственных. Помощь получат семьи, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, путем оказания всесторонней поддержки и заботы. С этими семьями начнут напрямую работать акимы районов и сельских округов.

Для тех, кто оказался в такой ситуации, из местного бюджета выделят средства в размере одного прожиточного минимума, установленного в стране, а трудоспособным членам семьи помогут в трудоустройстве. Для их выявления будет создана специальная комиссия. В её состав войдут аксакалы сёл и местные активисты. К мероприятиям привлекут также спонсоров. На совещании глава области отметил, что всех остро нуждающихся в помощи людей возьмут на контроль и он лично посетит такие семьи.









Кроме того, в ходе заседания были обсуждены вопросы проекта Закона «О статусе педагога», а также развитие сферы образования в регионе. Стоит подчеркнуть, на сегодняшний день решается вопрос об открытии в 8 районах школ для одаренных детей. Более того, пять колледжей вошли в проект «Жас маман», на их обеспечение необходимым оборудованием из республиканского бюджета выделено 1,6 млрд тенге. В тоже время 3 колледжа перейдут в доверительное управление.

Вместе с тем напомним, средний ежегодный прирост школьников в регионе составляет 20 тысяч детей. В связи с этим вопрос строительства новых школ в ряде районов остается актуальным. Помимо этого, требует решения и вопрос компьютерного обеспечения. Наряду с этим, с целью предоставления дополнительного образования в школах откроют спортивные секции и Дворцы школьников.

По итогам совещания акимам районов и городов были даны конкретные поручения, в том числе уделить особое внимание развитию сферы образования.







