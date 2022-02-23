Какую долю энергии планируют вырабатывать посредством АЭС в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международные финансовые организации отказываются финансировать строительство угольных станций. Об этом на брифинге в СЦК сообщил директор департамента развития электроэнергетики Министерства энергетики РК Айдос Дарибаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Учитывая нестабильность возобновляемых источников энергии, нам необходимо рассмотреть базовые источники в энергосистеме страны. Поскольку международные финансовые организации повсеместно отказываются от проектов строительства угольных станций, наши возможности по дальнейшему внедрению угольной генерации ограничены. В этой связи атомная электростанция суммарной мощностью 2,4 ГВт рассматривается как новый источник базовой генерации», - сказал Айдос Дарибаев.

Спикер также представил данные о структуре энергетических мощностей, которые планируется запустить в Казахстане к 2035 году.

«К 2035 году планируется построить 6,5 ГВт возобновляемых источников энергии, более 5 ГВт газовой генерации, 2 ГВт водной генерации, 1,5 ГВт угольной генерации, 2,4 ГВт атомной генерации. Это позволит нам снизить дефицит как базовых, так и регулирующих мощностей и сделает энергосистему страны независимой от регулирования сопредельными странами», - сказал директор департамента.

По его словам, данный план, по прогнозам выработки электроэнергии до 2035 года, должен снизить долю угля до 40%.

«Сейчас его доля составляет около 70 %. Доля возобновляемых источников энергии составит до 23%, газогенерации - 18%, гидроэлектростанций - 7%, АЭС - 12%», - сказал Айдос Дарибаев.