Как цветет прародитель всех яблок в области Жетысу: ФОТО

В горах Жетысу вновь зацвели деревья, с которых началась история всех яблок на планете. Речь о яблоне Сиверса — диком виде, который ученые называют генетическим прародителем современных сортов, передает корреспондент агентства Kazinform.

Увидеть редкое природное явление в этом году приехали более 7 тысяч человек. Фестиваль прошел на территории Жонгар-Алатауского государственного национального природного парка, где сохранились одни из крупнейших в мире массивов диких яблоневых лесов.

История этой яблони уходит в XVIII век. В 1793 году немецкий ботаник Иоганн Август Карл Сиверс во время экспедиции по Центральной Азии впервые описал целые леса диких яблонь в горах нынешнего Казахстана. В своих записях он обращал внимание на разнообразие плодов — от мелких кислых до крупных сладких, что для науки того времени было настоящим открытием.

Позднее вид получил научное название в честь исследователя и стал известен как «первое яблоко» человечества. Уже современные генетические исследования подтвердили: именно из этой дикой формы произошли практически все культурные сорта яблок, распространившиеся по миру вдоль древних торговых путей, включая Великий Шелковый путь.

— Название яблони напрямую связано с именем Сиверса. Это не просто растение, а часть мировой истории. Именно отсюда началось распространение яблок по всему миру, — рассказала экскурсовод Аяулым Рамазанова.

По ее словам, ключевая особенность вида — его первозданность.

— Несмотря на существование тысяч сортов яблок, сама яблоня Сиверса практически не подвергалась селекции. Она сохранила природную генетику и устойчивость к болезням, морозам и засухе. Именно поэтому ученые используют ее для выведения новых сортов, — отметила она.

Как пояснил инженер по туризму ГНПП «Жонгар-Алатау» Максут Шамшудинов, Жетысу сегодня остается одним из ключевых центров сохранения этого уникального вида.

— Мы говорим не просто о цветении, а о природном наследии мирового значения. Такие фестивали помогают привлечь внимание к его сохранению и одновременно развивают экотуризм, — подчеркнул он.

По оценкам специалистов, значительная часть мирового генофонда яблони Сиверса сосредоточена именно в Казахстане. При этом в дикой природе встречается огромное разнообразие форм — от кислых до сладких, что делает этот вид бесценным для науки и селекции.

Фестиваль сопровождался насыщенной программой: гости наблюдали цветение яблоневых лесов, участвовали в национальных играх, посещали выставки ремесленников и международные арт-проекты с участием художников из разных стран.

Сегодня, спустя более двух столетий после первых записей Сиверса, эти яблоневые сады продолжают цвести, напоминая, что история одного из самых распространенных фруктов в мире началась именно здесь — в горах Жетысу.

