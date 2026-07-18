Как смартфон калечит пальцы и что с этим делать

Смартфоны незаметно калечат наши пальцы и кисти рук — постоянные свайпы и набор текста могут привести к так называемому «пальцу для сообщений», туннельному синдрому запястья и артриту. Врачи уверены: справиться с этим помогут несколько простых привычек, передает Kazinform со ссылкой на Euronews.

Часы, проведенные в думскроллинге, оплата счетов, просмотр целых сериалов — смартфон давно стал спутником на весь день. Но за удобство приходится расплачиваться: бесконечные свайпы и набор текста создают серьезную нагрузку на руки.

«Палец для сообщений» (texting thumb) — собирательное название для целого набора болей, связанных с использованием телефона: скованность, пульсация возле сустава, ощущение щелчка при сгибании большого пальца.

Если игнорировать эти симптомы, повторяющаяся нагрузка со временем может перерасти в туннельный синдром запястья, артрит или теносиновит де Кервена.

— Наши руки не созданы для того, чтобы весь день пользоваться телефоном, — говорит хирург отделения ортопедии и спортивной медицины Cedars-Sinai Юджин Цай. — Чтобы иметь возможность пользоваться телефонами, нужно бережно относиться к своим рукам.

Современные смартфоны стали крупнее и тяжелее своих предшественников, да и сама манера ими пользоваться изменилась.

Подобные предупреждения звучат не впервые — еще два десятилетия назад была распространена жалоба на так называемый «синдром BlackBerry». Но именно резкий рост времени, проводимого перед экраном, сделал травмы от перегрузки значительно более массовым явлением.

Меняйте позу

Долгое фиксированное положение запястий и локтей вызывает болезненность в основании большого пальца и запястья. Удерживание телефона в вертикальном положении в течение долгого времени также создает нагрузку на остальные пальцы.

— Мобильные устройства никуда не денутся. Поэтому вместо того чтобы говорить «вы не можете пользоваться своим устройством», нам нужно научиться думать о том, как сделать эти устройства более совместимыми с современной жизнью, — считает Морин О’Шонесси из Центра кисти руки при University of Kentucky HealthCare.

Самое простое решение — ограничить время перед экраном или делать короткие перерывы между сеансами прокрутки.

Если это кажется нереалистичным, попробуйте чередовать руки, использовать указательный палец вместо большого или периодически менять способ удержания устройства.

Помочь могут и встроенные функции доступности. Голосовой ввод текста снижает нагрузку при наборе, а увеличение размера шрифта позволяет не подносить телефон слишком близко к лицу.

Кольцевые и круглые держатели равномернее распределяют вес телефона по кисти, а заодно могут служить подставкой для просмотра видео.

Разминайте руки

Ежедневная разминка помогает уменьшить боль в руках после долгих часов перед экраном. Сгибайте и разгибайте запястье, наклоняя ладонь к себе и от себя, слегка усиливая движение другой рукой.

Также полезно рисовать небольшие круги большими пальцами и поочередно разминать каждый палец.

При боли в основании большого пальца положите руку ладонью на ровную поверхность и отведите большой палец в сторону от остальных, удерживая это положение около 30 секунд.

Если боль, онемение или покалывание не проходят, несмотря на сокращение времени перед экраном и такие меры, как прием ибупрофена или прикладывание льда, стоит обратиться к врачу.

Постоянное использование телефона может усиливать уже имеющийся артрит большого пальца, провоцировать теносиновит де Кервена или вызывать так называемый «щелкающий палец» — болезненное застревание при сгибании пальца из-за воспаленного сухожилия.

Короткий осознанный перерыв, чтобы поменять позу, может показаться мелочью. Но со временем он способен дать реальный эффект.