Как растут деньги в ЕНПФ

По его словам, пенсионные накопления инвестируются в проекты, благодаря чему их объем со временем увеличивается.

— Эти средства не лежат без движения. Они инвестируются и постоянно растут. Сегодня около 40% всех накопленных средств составляют инвестиционные доходы, полученные за 28 лет существования накопительной пенсионной системы. Конечно, на этот процесс влияет и инфляция. Однако, несмотря на это, на накопленные средства регулярно начисляется инвестиционный доход. Думаю, наши граждане видят это и следят за своими счетами. Деньги действительно растут, — отметил он.