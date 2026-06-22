Как распознать солнечный удар — советы санврачей

С наступлением жары в Алматы возрастает риск солнечных и тепловых ударов, особенно среди детей, пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями, передает корреспондент агентства Kazinform.

Медики призывают жителей соблюдать меры предосторожности, избегать длительного пребывания под прямыми солнечными лучами и своевременно обращаться за медицинской помощью при первых признаках перегрева организма.

По словам заместителя директора детской инфекционной больницы Алматы Карлыгаш Абдрахмановой, солнечный удар является одной из наиболее опасных форм теплового удара и возникает вследствие длительного воздействия прямых солнечных лучей на голову и организм человека.

Фото: РСК Алматы

— Солнечный удар может сопровождаться сильной головной болью, головокружением, слабостью, тошнотой, рвотой, учащенным сердцебиением и повышением температуры тела. В тяжелых случаях возможны потеря сознания, судороги и даже развитие комы, — отметила Карлыгаш Абдрахманова на брифинге Региональной службы коммуникаций.

Особенно тяжело перегрев переносят дети, поскольку механизмы терморегуляции у них еще недостаточно сформированы.

При первых признаках солнечного удара необходимо немедленно переместить человека в прохладное место или тень, снять лишнюю одежду, обеспечить доступ свежего воздуха и начать охлаждение организма.

— Важно приложить прохладные компрессы к области лба, шеи, подмышек и паховой зоны, где проходят крупные кровеносные сосуды. Если пострадавший находится в сознании, необходимо давать ему прохладную воду небольшими глотками для восстановления водного баланса, — пояснила врач.

При ухудшении состояния, потере сознания, выраженной рвоте или высокой температуре необходимо незамедлительно вызывать скорую медицинскую помощь. При солнечном ударе не рекомендуется употреблять алкоголь, кофе и сладкие газированные напитки, использовать ледяную воду для охлаждения или обтираться спиртосодержащими растворами, поскольку это может привести к резкому спазму сосудов и ухудшению состояния.

В свою очередь заместитель руководителя ДСЭК Алматы Асель Калыкова подчеркнула важность профилактических мер в летний период.

Фото: РСК Алматы

Особое внимание в летний период следует уделять профилактике. Врачи рекомендуют избегать пребывания на солнце с 11:00 до 16:00, носить головные уборы и легкую одежду светлых тонов, а также регулярно употреблять достаточное количество чистой питьевой воды.

— В жаркую погоду необходимо ограничить пребывание на солнце в часы его максимальной активности, носить легкую одежду светлых тонов, головные уборы и употреблять достаточное количество воды. Особое внимание следует уделять детям, пожилым людям и лицам с хроническими заболеваниями, которые наиболее подвержены риску теплового удара, — отметила Асель Калыкова.

Ранее врачи рассказали, какие требования предъявляются к бассейнам, как проводится обеззараживание воды и что должны соблюдать посетители, чтобы отдых был безопасным.