Осторожно, нитраты: как выбрать безопасные овощи на прилавках РК

В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Астаны рассказали, как безопасно для здоровья выбирать ранние овощи и фрукты, передает корреспондент агентства Kazinform.

Заместитель руководителя департамента Мухамгали Арыспаев отмечает, что у большинства потребителей возникают опасения из-за содержания нитратов в ранних овощах, фруктах и зелени, которые появляются на прилавках с наступлением весны. По словам чиновника, нитраты — это природные соединения азота, которые содержатся в почве и воде и используются растениями для роста. Полностью исключить их наличие в овощах и фруктах невозможно.

— Сами по себе нитраты относительно безопасны, однако в организме человека они могут превращаться в нитриты, которые при избыточном поступлении способны нарушать перенос кислорода в крови. Наиболее чувствительны к их воздействию дети раннего возраста, беременные женщины и лица с хроническими заболеваниями, — пояснил Арыспаев.

Вред здоровью может нанести только чрезмерно большое содержание нитратов в продуктах, а также наличие остаточных количеств пестицидов в овощах (средств защиты растений). Как правило, нитраты могут накапливаться, если овощи росли в тепличных условиях с применением удобрений для ускорения роста. Чаще всего это встречается в листовых овощах, редисе, капусте, ранних огурцах и помидорах, свекле, кабачках, а также арбузах и дынях.

Особое внимание специалисты рекомендуют обращать на ранние бахчевые культуры — арбузы и дыни. Их раннее появление на прилавках может быть связано с ускоренными условиями выращивания, что повышает риск накопления нитратов.

Первые признаки возможного неблагоприятного воздействия — повышенная утомляемость, головная боль, тошнота, рвота и расстройства пищеварения. В таких случаях специалисты советуют обратиться за медицинской помощью и не заниматься самолечением. В департаменте рекомендуют покупать овощи и фрукты только в организованных местах торговли, обращать внимание на внешний вид продукции и сезонность, ведь чем ближе плод к естественному периоду созревания, тем ниже вероятность избыточного содержания в нем нитратов.

Также санэпидконтроль призывает тщательно мыть продукты перед употреблением, а также по возможности удалять кожуру, корни и стебли, где может скапливаться больше нитратов.

— Для отдельных видов овощей, особенно корнеплодов, допустимо замачивание в воде, что может способствовать снижению содержания нитратов. Термическая обработка, например, варка, также способствует снижению содержания нитратов в некоторых овощах, — отметил Арыспаев.

В ведомстве добавили, что соблюдение простых правил выбора и обработки продукции позволяет значительно снизить возможные риски для здоровья.



