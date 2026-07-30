Как проголосовать на выборах в Курултай: памятка для жителей Астаны

До выборов депутатов Курултая, которые состоятся 23 августа, остается меньше месяца. Жителям столицы рекомендуют заранее проверить свои данные в списках избирателей, узнать адрес участка и при необходимости оформить открепительное удостоверение.

О том, как Астана готовится к голосованию и что необходимо знать избирателям, в интервью агентству Kazinform рассказал председатель Территориальной избирательной комиссии города Астаны Бейсембай Жумабеков.

Фото: Территориальная избирательная комиссия города Астаны

По словам Бейсембая Жумабекова, подготовка проходит в соответствии с Конституцией Республики Казахстан, Конституционным законом «О выборах в Республике Казахстан», постановлениями Центральной избирательной комиссии и утвержденным календарным планом.

В день голосования в столице будут работать 517 участковых избирательных комиссий.

С начала года в Астане создано 39 новых избирательных участков. Их открытие связано с активным развитием города, ростом численности населения и строительством новых жилых комплексов. По словам Бейсембая Жумабекова, это позволит сделать участие в выборах более удобным для жителей новых районов и повысить территориальную доступность участков.

Жителям столицы рекомендуют заранее проверить, включены ли они в список избирателей и на каком участке смогут проголосовать.

Сделать это можно через специальный интернет-сервис акимата Астаны, Telegram-бот или единый контакт-центр iKomek 109.

Если гражданин обнаружит ошибку в персональных данных либо не найдет себя в списке, он сможет обратиться в участковую избирательную комиссию по месту регистрации. После рассмотрения обращения необходимые изменения будут внесены в соответствии с законодательством.

Для избирателей, которые в день голосования будут находиться вне места своей регистрации, предусмотрена возможность проголосовать по открепительному удостоверению. Для этого необходимо заранее обратиться с заявлением в участковую комиссию, где избиратель включен в список.

— Открепительное удостоверение является механизмом реализации избирательного права гражданина, который в день голосования по объективным причинам не сможет находиться на своем избирательном участке по месту регистрации. Получив такое удостоверение, гражданин сможет проголосовать на другом избирательном участке в соответствии с установленным законодательством порядком. Если избиратель по уважительным причинам не может обратиться лично, возможность оформления документов осуществляется в соответствии с требованиями законодательства, — пояснил председатель Территориальной избирательной комиссии.

Одним из приоритетов подготовки остается обеспечение равных условий для всех категорий избирателей.

С 23 июля рабочие группы проводят мониторинг участков, оценивая их доступность для людей с инвалидностью и маломобильных граждан. Проверяется наличие пандусов, поручней, кнопок вызова, удобных входных групп и доступных помещений для голосования.

Кроме того, участки оснащаются специальными информационными материалами. Для людей с нарушением зрения предусмотрены материалы, выполненные шрифтом Брайля, увеличительные лупы, специальные трафареты для самостоятельного заполнения бюллетеней и аудиоматериалы.

Как подчеркнул Бейсембай Жумабеков, при оценке участков внимание уделяется не только наличию необходимого оборудования, но и тому, насколько оно действительно позволяет человеку самостоятельно реализовать свое избирательное право.

Напомним, 1 июля Президент Казахстана назначил выборы в Курултай.

ЦИК утвердил календарный план выборов депутатов Курултая и список политических партий, которые смогут участвовать в выборах.

ЦИК зарегистрировал списки кандидатов от 7 партий: «Әділет», «Байтақ», НПК, «Ак жол», ОСДП, Respublica, «Ауыл».