Как пожарные спасали 20 кошек из горящего дома в Караганде

В Караганде сотрудники МЧС спасли из горящего дома 20 кошек и одну собаку, а также предотвратили взрыв газовых баллонов, передает Kazinform со ссылкой на МЧС.

— В Караганде в двухквартирном жилом доме по улице Черкасская в районе им. Казыбек би вспыхнул пожар. Огонь перекинулся на крытый навес, гараж и хозяйственные постройки — общая площадь возгорания составила 100 кв. м, — говорится в сообщении МЧС.

Сотрудники МЧС эвакуировали из дома 20 кошек и одну собаку. В ходе тушения из зоны огня были вынесены три газовых баллона, что позволило предотвратить возможный взрыв. Из двух гаражей удалось спасти два автомобиля.

Пожар ликвидирован, пострадавших нет.