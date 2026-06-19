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    Как пожарные спасали 20 кошек из горящего дома в Караганде

    В Караганде сотрудники МЧС спасли из горящего дома 20 кошек и одну собаку, а также предотвратили взрыв газовых баллонов, передает Kazinform со ссылкой на МЧС.

    Как пожарные спасали 20 кошек из горящего дома в Караганде
    Снимок видео: Instagram / @112qaragandy

    — В Караганде в двухквартирном жилом доме по улице Черкасская в районе им. Казыбек би вспыхнул пожар. Огонь перекинулся на крытый навес, гараж и хозяйственные постройки — общая площадь возгорания составила 100 кв. м, — говорится в сообщении МЧС.

    Сотрудники МЧС эвакуировали из дома 20 кошек и одну собаку. В ходе тушения из зоны огня были вынесены три газовых баллона, что позволило предотвратить возможный взрыв. Из двух гаражей удалось спасти два автомобиля.

    Пожар ликвидирован, пострадавших нет.

    МЧС Пожар Караганда Животные
    Сара Болат
    Сара Болат
    Автор