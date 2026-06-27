Как пережить жару и не испортить отдых: советы медика и спасателей

Лето в разгаре, но вместе с жарой появились и риски для здоровья и безопасности. Что делать, чтобы не получить тепловой удар, как оказать первую помощь и как не допустить трагедии на отдыхе — в материале корреспондента агентства Kazinform.

Жара бьет по организму

Как отмечает заведующая отделением неотложной помощи акмолинской многопрофильной областной больницы Айя Алибаева, высокая температура становится серьезным стрессом для организма уже при отметке выше 30 градусов. В первую очередь этот отражается на общем самочувствии: появляются головные боли, головокружение, усиливается потливость, возникают слабость и вялость. Особенно опасна жара для людей с хроническими заболеваниями.

— У пациентов с артериальной гипертензией может наблюдаться повышение артериального давления вплоть до кризисных состояний. В целом перегрев негативно влияет на весь организм, особенно если есть сопутствующие заболевания, — пояснила медик.

Фото: личный архив А. Алибаевой

В группе риска также находятся люди с сахарным диабетом, иммунодефицитными состояниями и другими хроническими патологиями.

При длительном нахождении под палящим солнцем возможно развитие солнечного или теплового удара, сопровождающегося головокружением, повышением температуры тела и покраснением кожных покровов вплоть до солнечных ожогов. Игнорирование симптомов перегрева может привести к серьезным последствиям — от обмороков до инсультов.

— Первые симптомы уже нельзя игнорировать. Они говорят о том, что организм не справляется с перегревом, — подчеркивает специалист.

В тяжелых случаях возможны потеря сознания, резкие скачки давления и даже осложнения, такие как кровоизлияние в головной мозг.

Охлаждение имеет обратный эффект

Чтобы избежать перегрева, врачи советуют соблюдать базовые, но крайне важные меры предосторожности. Прежде всего необходимо ограничить пребывание на солнце в часы пиковой активности ультрафиолета — с 10:00 до 15–16:00. Также важно ношение головного убора и применением солнцезащитного крема.

Необходимо соблюдать и питьевой режим. Причем речь идет не о ледяных напитках, а о воде комнатной температуры.

— Рекомендуется рассчитывать потребление жидкости, исходя из массы тела. Это около 30 мл на килограмм. Например, человеку весом 60 кг необходимо примерно 1,8 литра воды в сутки, — объясняет врач.

При этом от холодных напитков лучше отказаться. Особенно это касается людей, страдающих хроническими заболеваниями горла, такими как тонзиллит.

— На фоне употребления холодных напитков часто возникают ларингиты и ангины. Не менее важно следить за питанием. В жару рекомендуется уменьшить потребление жирной пищи, так как она дольше усваивается и может спровоцировать проблемы с желудочно-кишечным трактом, — отмечает Айя Алибаева.

Фото: Freepik

А вот попытки охладиться нередко приводят к обратному эффекту. По словам медика, холодный душ в разгар жары может вызвать стресс для организма, гораздо безопаснее прохладный, но не ледяной.

С осторожностью стоит относиться и к кондиционерам.

— Резкое охлаждение может привести к переохлаждению организма, вызвать катаральные симптомы, повышение температуры, а также сосудистые и мышечные спазмы, — предупреждает медик.

Ледяные напитки, длительное пребывание под кондиционером и резкое охлаждение тела могут не помочь, а, наоборот, ухудшить состояние.

Что делать, если человеку стало плохо

Если человек почувствовал себя плохо на солнце или потерял сознание, действовать нужно быстро. В первую очередь необходимо переместить его в тень, обеспечить приток свежего воздуха, умыть прохладной водой, дать воды и по возможности измерить артериальное давление. В случае необходимости — вызвать скорую помощь.

При этом важно не оставлять человека под открытым солнцем и наблюдать за его состоянием.

Не менее опасны и солнечные ожоги, которые могут сопровождаться болью, отеками и воспалением кожи. В легких случаях помогают специальные средства, например, пантенол. Однако при выраженных симптомах необходимо также обратиться за медицинской помощью.

Опасность пожаров

Ну, а если вы решили отдохнуть в жару в лесу, устроить пикник или пособирать ягоды, вам также нужно знать несколько правил, которые спасут вам жизнь.

Главный специалист управления государственного пожарного контроля ДЧС Акмолинской области старший лейтенант гражданской защиты Жангелды Мади отмечает: несоблюдение элементарных правил может привести к масштабным природным пожарам.

— Во время отдыха в лесу рекомендуется посещать только разрешенные территории, разводить костры только в оборудованных местах, иметь при себе воду или песок для тушения и полностью ликвидировать огонь перед уходом, — отмечает спасатель.

Фото: ДЧС Акмолинской области

При этом категорически запрещается разводить костры в сухой траве, хвойных молодняках и под кронами деревьев, оставлять непотушенные угли, стекло или горючие материалы, бросать окурки и спички. Если вы обнаружили возгорание, необходимо немедленно сообщить о пожаре по номеру 112, предупредить окружающих и покинуть опасную территорию.

Вода — зона повышенного риска

Самым излюбленным местом отдыха у казахстанцев остаются водоемы, где можно и покупаться, и позагорать. Но именно на воде ежегодно происходит множество несчастных случаев.

По словам начальника управления ликвидации чрезвычайных ситуаций ДЧС Акмолинской области подполковника гражданской защиты Аслана Нурканова, основными причинами трагедий становятся алкоголь, переоценка собственных сил и игнорирование правил безопасности.

— Купаться можно только в разрешенных местах, нельзя заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения, запрещено нырять в незнакомых местах, заплывать за буйки, — отметил спасатель.

Фото: ДЧС Акмолинской области

Особое внимание нужно уделить детям: они должны находиться под постоянным присмотром как на берегу, так и в воде. При катании на лодках и других плавсредствах необходимо использовать спасательные жилеты. Также важно учитывать погодные условия: при ветре, грозе или ухудшении погоды следует немедленно покинуть воду.

— Если во время плавания возникла судорога или сильная усталость, главное — не паниковать. Нужно перевернуться на спину, удерживаться на воде и звать на помощь, — добавил Аслан Нурканов.

Напомним, ранее санврачи напомнили, какие требования предъявляются к бассейнам.