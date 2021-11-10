Какой вакциной ревакцинировался аким Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев рассказал, какой вакциной от коронавируса ревакцинировался и как его самочувствие, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В ходе прямого эфира на телеканале «Алматы» у акима жительница спросила, какой вакциной ревакцинироваться.
«Вам надо наверное посоветоваться с врачами. Я по себе скажу, что ревакцинировался «Спутником V». У меня уже три вакцины «Спутник». Я принял такое решение, если я начал эту вакцину ставить, то дальше продолжу прививаться этой. Потому что, мой организм хорошо принял «Спутник». Я себя очень хорошо чувствовал после первой, второй и третьей дозы. Поэтому это ваше решение. Мы много читаем, что после первой вакцины можно ставить другую. Специалисты говорят это допускается, но в любом случае посоветуйтесь со своим врачом», - ответил аким.
Он также призвал жителей активно вакцинироваться от коронавируса.
Отметим, в Алматы всего за весь период, с 1 февраля по 9 ноября 2021 года, вакцинировано первым компонентом 1 004 163 человека, вторым компонентом 943 851 человек.
Ранее сообщалось, что в Алматы ревакцинация от коронавируса стартует в третьей декаде ноября. В городе сейчас зарегистрированы три вакцины: российская «Спутник V», казахстанская «QazVac» и китайская «Vero Cell».
Какой вакциной от коронавируса лучше ревакцинироваться, ответила врач.
- «В центральной части не выгодно строить дома» – аким Алматы о сносе ветхого жилья
- Ученица НИШ изобрела дезинфицирующее устройство медицинских масок
- «Зарплата уходит на аренду» – аким Алматы ответил, как можно решить проблему с жильем
- Если беременность не наступает после 12 месяцев, нужно обратиться к врачу – главный репродуктолог РК
- Горячую линию открыли для владельцев иностранных авто в Алматы
- «Технологией счастья» назвал главный репродуктолог страны программу ЭКО
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана