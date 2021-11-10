+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 4 °С
Алматы: -0 °С
USD 429.22 EUR 497.59
RUB 6.05 CNY 67.17
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Какой вакциной ревакцинировался аким Алматы

10 Ноября 2021 20:27
Поделиться:
Какой вакциной ревакцинировался аким Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев рассказал, какой вакциной от коронавируса ревакцинировался и как его самочувствие, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Безопасна ли вакцинация от КВИ для беременных – ответ врача
Аблай Мырзахметов: Проект Ashyq позволяет не останавливать бизнес В 2,5 раза возросло количество жалоб на поликлиники в СКО Детей от COVID-19 будут прививать в поликлиниках Атырау

В ходе прямого эфира на телеканале «Алматы» у акима жительница спросила, какой вакциной ревакцинироваться.

«Вам надо наверное посоветоваться с врачами. Я по себе скажу, что ревакцинировался «Спутником V». У меня уже три вакцины «Спутник». Я принял такое решение, если я начал эту вакцину ставить, то дальше продолжу прививаться этой. Потому что, мой организм хорошо принял «Спутник». Я себя очень хорошо чувствовал после первой, второй и третьей дозы. Поэтому это ваше решение. Мы много читаем, что после первой вакцины можно ставить другую. Специалисты говорят это допускается, но в любом случае посоветуйтесь со своим врачом», - ответил аким.

Он также призвал жителей активно вакцинироваться от коронавируса.

Отметим, в Алматы всего за весь период, с 1 февраля по 9 ноября 2021 года, вакцинировано первым компонентом 1 004 163 человека, вторым компонентом 943 851 человек.

Ранее сообщалось, что в Алматы ревакцинация от коронавируса стартует в третьей декаде ноября. В городе сейчас зарегистрированы три вакцины: российская «Спутник V», казахстанская «QazVac» и китайская «Vero Cell».

Какой вакциной от коронавируса лучше ревакцинироваться, ответила врач.


Подписывайтесь на наш канал:

#Алматы   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
Поделиться:

Автор:

Еламан Турысбеков

Новости по теме
Безопасна ли вакцинация от КВИ для беременных – ответ врача
Аблай Мырзахметов: Проект Ashyq позволяет не останавливать бизнес
В 2,5 раза возросло количество жалоб на поликлиники в СКО
Детей от COVID-19 будут прививать в поликлиниках Атырау
Популярное
1 Будут ли останавливать авто с российскими номерами - комментарий МВД РК
2 15-летняя девочка совершила суицид в Акмолинской области
3 Ревакцинация стартует в Казахстане с 22 ноября
4 Коронавирус в Казахстане: три региона – в «красной» зоне
5 Можно ли прививать детей до 12 лет с согласия родителей - ответ Минздрава РК
6 Осадки и похолодание: прогноз погоды в Казахстане на три дня
Читайте также
Горячую линию открыли для владельцев иностранных авто в Алматы
«Технологией счастья» назвал главный репродуктолог страны программу ЭКО
Будут ли останавливать авто с российскими номерами - комментарий МВД РК
15-летняя девочка совершила суицид в Акмолинской области
Ревакцинация стартует в Казахстане с 22 ноября
Коронавирус в Казахстане: три региона – в «красной» зоне
Можно ли прививать детей до 12 лет с согласия родителей - ответ Минздрава РК
Осадки и похолодание: прогноз погоды в Казахстане на три дня
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив