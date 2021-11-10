Какой вакциной ревакцинировался аким Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев рассказал, какой вакциной от коронавируса ревакцинировался и как его самочувствие, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе прямого эфира на телеканале «Алматы» у акима жительница спросила, какой вакциной ревакцинироваться.

«Вам надо наверное посоветоваться с врачами. Я по себе скажу, что ревакцинировался «Спутником V». У меня уже три вакцины «Спутник». Я принял такое решение, если я начал эту вакцину ставить, то дальше продолжу прививаться этой. Потому что, мой организм хорошо принял «Спутник». Я себя очень хорошо чувствовал после первой, второй и третьей дозы. Поэтому это ваше решение. Мы много читаем, что после первой вакцины можно ставить другую. Специалисты говорят это допускается, но в любом случае посоветуйтесь со своим врачом», - ответил аким.

Он также призвал жителей активно вакцинироваться от коронавируса.

Отметим, в Алматы всего за весь период, с 1 февраля по 9 ноября 2021 года, вакцинировано первым компонентом 1 004 163 человека, вторым компонентом 943 851 человек.

Ранее сообщалось, что в Алматы ревакцинация от коронавируса стартует в третьей декаде ноября. В городе сейчас зарегистрированы три вакцины: российская «Спутник V», казахстанская «QazVac» и китайская «Vero Cell».

Какой вакциной от коронавируса лучше ревакцинироваться, ответила врач.