Какой вакциной от коронавируса лучше ревакцинироваться
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Какой вакциной от коронавируса лучше ревакцинироваться, ответила заместитель директора Центральной городской клинической больницы Алматы Эльвира Ибрагимова, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Ревакцинацию мы рекомендуем проводить другой вакциной. На сегодня у нас существует два типа вакцин: векторная и инактивированная. Векторная - это «Спутник V», остальные все - это инактивированные вакцины. Тем людям, которые получили векторную вакцину, рекомендуем получить спустя 9 месяцев инактивированную вакцину - это «Vero Cell» и «QazVac». Те, кто получили любую инактивированную вакцину, через шесть месяцев мы рекомендуем сделать векторную «Спутник V», - сказала она.
Она уточнила, что также можно получить ту же вакцину повторно.
«Вы можете получить третью бустерную дозу в любой поликлинике или же прививочном пункте, где проводится эта процедура. Мы рекомендуем вам, если вы получили инактивированную дозу, получить векторную. Вы также можете получить инактивированную, но для выработки антител, все-таки рекомендуется получить другую вакцину», - добавила она.
Ранее сообщалось , кому и когда нужно привиться дополнительно.
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