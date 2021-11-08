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Какой вакциной от коронавируса лучше ревакцинироваться

8 Ноября 2021 12:53
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Какой вакциной от коронавируса лучше ревакцинироваться

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Какой вакциной от коронавируса лучше ревакцинироваться, ответила заместитель директора Центральной городской клинической больницы Алматы Эльвира Ибрагимова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Ревакцинацию мы рекомендуем проводить другой вакциной. На сегодня у нас существует два типа вакцин: векторная и инактивированная. Векторная - это «Спутник V», остальные все - это инактивированные вакцины. Тем людям, которые получили векторную вакцину, рекомендуем получить спустя 9 месяцев инактивированную вакцину - это «Vero Cell» и «QazVac». Те, кто получили любую инактивированную вакцину, через шесть месяцев мы рекомендуем сделать векторную «Спутник V», - сказала она.

Она уточнила, что также можно получить ту же вакцину повторно.

«Вы можете получить третью бустерную дозу в любой поликлинике или же прививочном пункте, где проводится эта процедура. Мы рекомендуем вам, если вы получили инактивированную дозу, получить векторную. Вы также можете получить инактивированную, но для выработки антител, все-таки рекомендуется получить другую вакцину», - добавила она.

Ранее сообщалось , кому и когда нужно привиться дополнительно.


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#Здравоохранение   #Общество   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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