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вчера 20:21
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вчера 18:15
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Какой ущерб нанесет коронавирус глобальной транспортной отрасли
БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Эксперты предупреждают об ущербе для работающих в сфере транспорта компаний по всему миру из-за распространения коронавируса COVID-19, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».
На прошлой неделе Глобальная ассоциация деловых путешествий спрогнозировала , что коронавирус «угрожает всей мировой индустрии бизнес поездок», что будет стоить этому сектору 46,6 млрд долларов в месяц.
Если положение не изменится, то потери могут составить 37 процентов от общих прогнозируемых в отрасли глобальных «расходов» на 2020 год.
Недавний опрос 400 компаний, занимающихся деловым туризмом, показал, что около двух третей фирм отменили как минимум несколько встреч или мероприятий, а 55 процентов сообщили о значительном или умеренном влиянии на доходы.
Компании отменили планы поездок не только в Китай, но и в Японию, Южную Корею и даже Европу. Крупные корпорации, такие как Amazon, Google и Apple, объявили ограничения на поездки или закрыли некоторые офисы в Азии.
В свою очередь, Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) прогнозирует, что упущенная выручка авиакомпаний в глобальном масштабе превысит 29 миллиардов долларов из-за снижения пассажиропотока в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
«По нашим оценкам, глобальный трафик будет уменьшен на 4,7 процента за счет вируса, что может более чем компенсировать рост, который мы прогнозировали ранее, и вызвать первое общее снижение спроса после глобального финансового кризиса 2008–2009 годов», - приводятся слова генерального директора IATA Александра де Жюньяка.
Распространение вируса оказало влияние и на морские пассажирские перевозки. В последние недели круизные лайнеры несколько раз появлялись в заголовках новостных агентств из-за вспышек заболевания на борту и последующих «кошмарных карантинов».
Международная ассоциация круизных линий сообщила , что компании-владельцы круизных лайнеров не должны пропускать на свои суда тех, кто был в Китае или Южной Корее, либо имел контакт с человеком, зараженным вирусом, в течение 14 дней.
Автопроизводители тоже пострадали от COVID-19. Рейтинговое агентство S&P Global Ratings ожидает, что мировые продажи автомобилей упадут на 3,6 процента, в основном из-за прогнозов снижения спроса на автомашины в Китае на 5 процентов.
Контейнерные грузоперевозки также уязвимы. Генеральный директор консалтинговой компании SeaIntelligence Consulting Ларс Йенсен в своей статье отмечает «эффект домино» на смежные отрасли от «значительного дефицита китайского экспорта и, следовательно, падения спроса на контейнеры».
«Сокращение мощностей на транзитных рейсах в Азию также повлечет за собой увеличение транзитных ставок», - подчеркивает он.
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