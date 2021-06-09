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Какой урожай зерна рассчитывает получить Казахстан в текущем году

Автор:  
Серик Сабеков
9 Июня 2021, 20:30
Какой урожай зерна рассчитывает получить Казахстан в текущем году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В минсельхозе РК рассчитывают получить урожай зерна не ниже прошлого года. Об этом заявил глава ведомства Сапархан Омаров, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Весенне-полевые, посевные работы завершились только на днях. Еще впереди летнее время, предстоит химобработка, поэтому, я думаю, что сейчас рано делать какие-то прогнозы. Но, считаю, что урожай мы соберем на уровне прошлых лет», - сказал Сапархан Омаров.

Министр добавил, что в прошлом году было собрано 20,1 млн тонн зерна.

Ранее сообщалось, что минсельхоз РК проведет анализ того, насколько могут повыситься цены на продукцию АПК в связи внедрением платы на автодорогах Казахстана.

«Конечно, любое удорожание энергоносителей и других услуг приведут к удорожанию (сельхоз) продукции. Поэтому мы совместно с заинтересованными органами будем работать по этому вопросу. Мы еще не проводили такой анализ, но будем проводить», - сказал Сапархан Омаров.


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