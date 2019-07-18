Какой урожай ожидают в Северном Казахстане

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в этом году ожидают неплохой урожай, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Об этом сказал на отчете перед депутатами маслихата аким области Кумар Аксакалов.

«Первый летний месяц у нас был достаточно прохладным и дождливым, средняя температура колебалась на уровне 15-17 градусов. Весна была влажная. На 25% осадков больше, чем среднемноголетние значения. Создан влагозапас почвы. Из года в год наша область - лидер по республике по внесению минеральных удобрений. В этом году планируется внести 120 тыс. тонн на 2,7 млн га. Все это создает предпосылки для получения результата», - заключил глава региона.

Рассказал депутатам аким области и о работе по снижению изношенности машинно-тракторного парка. За последние три года аграрии приобрели 660 тракторов и 700 зерноуборочных комбайнов. С начала года уже купили 1080 единиц на 19 млрд тенге.

«Обновляется машинно-тракторный парк, приобретается современная высокопроизводительная техника. Это позволит проводить посевную и уборочные кампании в оптимальные агротехнические сроки, увеличить качество и урожайность», - добавил К. Аксакалов.

Общая площадь посевов в этом году в регионе составила 4,2 млн га. В том числе 1 млн га заняли масличные. По проекту «Северная соя» увеличили посевы сои до 20 тыс. га. В следующем году планируют засеять соей 150 тыс. га.