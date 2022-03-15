Какой уровень загрязнения атмосферного воздуха в Алматы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Алматинская ТЭЦ-2 будет модернизирована до начала 2026 года. Об этом сообщил председатель Комитета экологического регулирования и контроля МЭГПР РК Зулфухар Жолдасов на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время принято решение о модернизации ТЭЦ-2. До начала 2026 года будет полная модернизация, что позволит нам снизить на 83% выбросов», - сказал Зулфухар Жолдасов.

По данным ведомства, индекс загрязнения атмосферного воздуха города на сегодня составляет 7 (высокое загрязнение).

На долю теплоисточников приходится 42% эмиссий (ТЭЦ 2 – 37,8 тыс. тонн., или 34%, ТЭЦ 3- 11,7 тыс. тонн, или 8%), на автотранспорт – 52% (74 тыс. тонн), на частный сектор – 14% (20 тыс. тонн).

По теплоисточникам. В декабре прошлого года получено положительное заключение госэкспретизы на ТЭО по модернизации Алматинской ТЭЦ-2 с переводом на газ, завершение строительства планируется к концу 2025 года.

Модернизация ТЭЦ позволит сократить выбросы с 37 тысяч тонн до 6 тысяч, или на 83%, до конца 2025 года.

Большое влияние на состояние города оказывает и три приграничных района Алматинской области (Карасайский, Илийский, Талгарский). В указанных районах не газифицировано 32 тысячи домов. Полная газификация планируется до конца 2023 года.