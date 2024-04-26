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    14:25, 26 Апрель 2024 | GMT +6

    Какой урон казахстанским месторождениям нанесли паводки

    Нефть
    Фото: freepik.com

    По данным Министерства энергетики, с начала паводков в Казахстане потери нефти составили около 20 тысяч тонн, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Вице-министр энергетики Асхат Хасенов отметил, что по мере отступления воды добывающие компании постепенно запускают скважины.

    - С момента паводков потеря по нефти составила около 20 тысяч тонн. По мере отступления воды, скважины запускаются (из 673 затопленных сначала паводков скважин, на сегодня остаются подтоплено почти 450 скважин)», – заявил Асхат Хасенов.

    По данным Министерства энергетики, в 2023 году в Казахстане добыто 89,9 млн тонн нефти. Из них 70,5 млн тонн отправилось на экспорт, для внутреннего рынка заготовлено 17,5 млн тонн. Для сравнения, в 2022 году добыто 84,2 млн тонн нефти. Экспорт – 64,3 млн тонн, внутренний рынок – 17,9 млн тонн.

    Теги:
    Минэнерго РК Наводнение Энергетика Нефть Экономика Паводки в Казахстане Паводки
    Ербол Казистаев
    Автор
    Ербол Казистаев
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