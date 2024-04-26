Казахстан планирует увеличить объемы переработки нефти

По данным Министерства энергетики, в 2023 году в Казахстане добыто 89,9 млн тонн нефти. Из них 70,5 млн тонн отправилось на экспорт, для внутреннего рынка заготовлено 17,5 млн тонн. Для сравнения, в 2022 году добыто 84,2 млн тонн нефти. Экспорт – 64,3 млн тонн, внутренний рынок – 17,9 млн тонн, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам вице-министра энергетики Асхата Хасенова, отечественные предприятия уже начали работы по увеличению мощностей нефтепереработки до 27 млн тонн в год:

Шымкентский НПЗ — с 6 до 12 млн тонн нефти в год;

Павлодарский НХЗ — с 5,5 до 8 млн тонн нефти в год в 2 этапа;

CaspiBitum — с 1 до 1,5 млн тонн нефти в год;

Атырауский НПЗ — на 0,7-1 млн тонн в год мощностей вторичной переработки нефти.



— Реализация отмеченных проектов приведет к увеличению глубины переработки нефти на НПЗ с текущих 75-80% до 87%, то есть позволит обеспечить внутренний рынок высококачественными светлыми нефтепродуктами, а также к производству нефтехимической продукции высокой добавленной стоимости, — заявил Асхат Хасенов, отвечая на вопрос корреспондента Kazinform.

Он отметил, что в 2023 году добыча газа составила 59,1 млрд кубометров (попутный добываемый нефтяной газ), из которых производится 29,8 млрд кубометров товарного газа. Внутреннее потребление 19,43 млрд кубометров, экспорт — 5,6 млрд кубометров. Оставшаяся часть используется на собственные технологические нужды недропользователей - 4,8 млрд кубометров.



