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Какой срок грозит Аблаю Мырзахметову – комментарий Минюста

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
11 Мая 2023, 11:45
Какой срок грозит Аблаю Мырзахметову – комментарий Минюста

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Вице-министр юстиции РК Ботагоз Жакселекова прокомментировала ситуацию с задержанием экс-главы НПП «Атамекен» Аблая Мырзахметова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У нас правовое государство, лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана в суде. По всем таким фактам должны быть проведены соответствующие расследования, вынесено судебное решение. Какие-то комментарии сейчас с нашей стороны, полагаю, неуместны», - сказала Ботагоз Жакселекова в кулуарах Сената.

Спикера также попросили назвать срок, который может грозить Аблаю Мырзахметову.

«Все зависит от результатов расследования, квалификации совершенных деяний. По законодательству ответственность предусмотрена. Сейчас теоретически сложно рассуждать о том, какое деяние будет вменено», - ответила вице-министр.

Как сообщалось ранее, задержан экс-глава Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Аблай Мырзахметов. Информацию корреспонденту «Казинформ» подтвердил советник председателя Агентства по противодействию коррупции РК Арман Тлеукенов.

Подробную информацию в Антикоррупционной службе пообещали дать позже.


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