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Какой штраф уплачивают недобросовестные застройщики в Казахстане

27 Декабря 2022, 17:34
Какой штраф уплачивают недобросовестные застройщики в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Руководитель ГУ «Управление контроля и качества городской среды города Астаны» Даулет Доскулов сообщил о существующих и запланированных мерах пресечения деятельности недобросовестных застройщиков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В результате осуществления госконтроля в период с 2018 года по сегодняшний день к административной ответственности было привлечено 136 строительных организаций на общую сумму более 79 млн тенге», - сказал Даулет Доскулов в ходе заседания Общественного совета города.

Также, по его словам, в целях обеспечения дополнительных мер совместно с органами прокуратуры были проработаны механизмы по подаче исковых заявлений в судебные органы о признании действий застройщиков незаконными и приведении деятельности в соответствие с законом «О долевом участии в жилищном строительстве».

«В рамках действующего законодательства недобросовестные застройщики несут только административную ответственность в виде уплаты штрафа в размере 300 МРП – это 918 тысяч тенге. При этом, имеется ряд проблемных вопросов, в том числе отсутствие полномочий по определению и проверке потенциальных застройщиков», - добавил спикер.

Ранее Даулет Доскулов назвал сроки завершения проблемных ЖК в Астане.


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