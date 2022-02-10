Какой штамм коронавируса доминирует в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Главный государственный санитарный врач столицы Сархат Бейсенова рассказала об эпидемиологической ситуации в городе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В связи с высоким подъемом заболеваемости в начале года, было проведено секвенирование 51 ПЦР-положительных проб от больных, в результате которых штамм «омикрон» выявлен более чем у 70,6 % заболевших коронавирусом астанчан, на штамм «дельта» приходится 29,4%. Таким образом, в столице доминирует циркуляция омикрон-штамма», - сказала Сархат Бейсенова на брифинге в акимате.

При этом, врач призвала не забывать о том, что дельта-штамм, на который приходится 29,4 %, вызывает наиболее тяжелые формы течения заболевания с высокой летальностью.

«В целях максимального выявления заболевших КВИ, в городе продолжает функционировать 24 лаборатории, где в сутки проводится от 5 до 11 тысяч ПЦР-исследований. С начала текущего года проведено 295 844 исследований, положительных 84 310, в том числе повторные анализы», - заключил С. Бейсенова.